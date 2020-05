Coronavirus: el teatro en Broadway seguirá inactivo hasta el 6 de septiembre

El Rey León deberá esperar por lo menos hasta septiembre para regresar a Broadway Crédito: Deen van Meer/LionKing

Se decía que el 7 de junio sería el día en que los teatros de Broadway reabrirían sus puertas, algo que llenaba de expectativas a los trabajadores del sector, pero resultaba improbable y hasta imprudente para muchos. De todos modos, aunque se vislumbra la posibilidad de regulaciones más suaves, la Broadway League (entidad que agrupa a los empresarios del sector) ha confirmado que las producciones ahora ofrecerán reembolsos e intercambios de funciones hasta el 6 de septiembre, ya que Broadway permanecerá a oscuras durante el verano boreal.

De esta manera queda confirmado que los teatros de Nueva York han extendido su cierre por coronavirus hasta el 6 de septiembre con la consecuente pérdida millonaria de su temporada de verano, según informó The Broadway League . "Si bien a todos los espectáculos de Broadway les encantaría reanudar las representaciones lo antes posible, debemos garantizar la salud y el bienestar de todos los que vienen al teatro", afirmó Charlotte St. Martin, presidente de The Broadway League. "Estamos trabajando en cooperación con los sindicatos de teatro, funcionarios gubernamentales y expertos en salud para determinar las formas más seguras de reiniciar nuestra industria. Durante este tiempo difícil, hemos estado en estrecha comunicación con la oficina del gobernador Cuomo y estamos agradecidos por su apoyo y liderazgo mientras trabajamos juntos para recuperar esta parte vital de la economía y el espíritu de Nueva York", agregó la empresaria.

Cabe recordar que cuando comenzó la cuarentena, el 12 de marzo, las producciones de Broadway recibieron la orden de cerrar hasta el 12 de abril. Aproximadamente un mes después, esa fecha se aplazó hasta el 7 de junio (que, antes de la pandemia, sería la fecha de los Premios Tony 2020) . Los titulares de entradas para presentaciones hasta el 6 de septiembre serán contactados por correo electrónico desde su punto de compra con información sobre las opciones de reembolso e intercambio.

El teatro es uno de los principales atractivos turísticos de Nueva York, sobre todo sus grandes musicales , por lo tanto son incontables los puestos de trabajo perdidos durante estos meses y la cantidad de personas del sector que se han sumado a los millones de desempleados de los Estados Unidos. Como ejemplo, Broadway alcanzó un récord de recaudación durante 2017. Por aquel entonces, los teatros neoyorquinos cerraron el 31 de diciembre con 1.600 millones de dólares de ingresos.

Mientras tanto los artistas no dejan de organizar eventos a beneficio. Esta vez a beneficio de The Actors Fund, el miércoles próximo, People.com emitirá Bombshell in Concert , el concierto que brindaron en 2015 los integrantes de la serie Smash . Estará presentado por Renée Zelweger.