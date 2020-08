A pocos días de que termine el certamen, la jurado se mostró muy defraudada por los participantes Crédito: eltrece

En el desafío del día y a pocos días de la gran final, los participantes de Corte y confección debían recrear la moda por décadas, y Juan llegó al estudio con su modelo de los años 50, tras unos días un poco errantes por parte del participante. Lamentablemente, no solo al jurado no le gustó, sino que hizo enojar a Flor de la V, que fue levantando temperatura con algunas decepciones de vestuarios previos.

"Juan, Juan, Juan. La verdad que no. Este vestuario no. Venimos hablando de esto desde ayer, trajiste la misma pollera que usó Karina estos días, ayer lo debatimos por Dios. Y acá trajiste la misma pollera. Tienen que conectarse con lo que está pasando. Esto honestamente me hace pensar que no quieren estar en el certamen. No hay propuesta. Cero propuesta". Automáticamente Juan se defendió. "No, nada que ver, cómo no voy a querer estar acá".

En sintonía con Flor de la V, Flavio Mendoza fue categórico y desaprobó. "No Juan. Quiero que llegues a la final, pero de esta forma, no. Es un tres". En el mismo sentido, Fabricio lo aconsejó: "Siempre podés ver cómo lo recargás, qué cosas le ponés, pero hay que pensar en diseño también".

Al certamen le quedan pocos días y el jurado está exigiendo cada vez más. Juan no fue el único criticado. A excepción de Lena, que elaboró un diseño futurista sumamente halagado, casi ningún participante hizo lucir a la década que le tocó. Además, Flor de la V hizo hincapié en cierta baja de energía a nivel grupal. "No sé que está pasando estos días, si es el mundo o estamos cansados, pero hay que administrar la energía. El año pasado llegué a hacer tres programas de televisión, cuidar hijos, y no hay excusa chicos". Flavio Mendoza agregó: "Más bueno sos, más tenés que dar".