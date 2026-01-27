Cosquín 2026: la grilla completa de hoy, martes 27 de enero, del Festival Nacional de Folklore

La 66° edición del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 se encuentra en su cuarta noche. Se trata de uno de los eventos musicales más relevantes del país que reúne a algunos de los artistas nacionales más relevantes. Este martes 27 de enero, la Plaza Próspero Molina de la ciudad cordobesa se prepara para su cuarta luna. En ese sentido, quienes siguen el evento con fervor, ya sea presencialmente o a distancia, se preguntan quiénes serán los protagonistas de esta noche, que promete mantener la tradición y el pulso folklórico.

Festival Nacional de Folklore Cosquín

¿Quiénes tocan hoy, martes 27 de enero, en Cosquín 2026?

La cuarta luna del Festival de Cosquín 2026 presentará un despliegue de talento con la participación de reconocidos nombres y figuras emergentes del folklore nacional:

Lázaro Caballero.

Mariana Carrizo.

Orellana Lucca.

La Cruzada.

Paquito Ocaño.

Micaela Chauque.

Yoel Hernández.

Gaulico

Lucio “El Indio” Rojas.

La grilla completa del Festival Nacional de Folklore 2026

El Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026, que se extiende desde el sábado 24 de enero hasta el domingo 1° de febrero, reúne a una constelación de figuras. Las primeras tres lunas ya han vibrado con grandes presentaciones como la de Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Cazzu, Ahyre y Abel Pintos.

En tanto, se esperan con ansias los shows de Luciano Pereyra, Los Nocheros, Los Tekis, El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastoruti, Milo J, entre otros. Así sigue la grilla completa de esta edición:

<b>Fecha</b> <b>Grilla de cantantes y bandas</b> Martes 27 de enero Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández, Gaulico y Lucio “El Indio” Rojas Miércoles 28 de enero Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá (Celebrando a Ramón Ayala), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, Luciano Pereyra y Delegación de Córdoba Jueves 29 de enero Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Las Voces de Orán (homenaje a Federico Córdoba), Ceibo, Los Tekis y Delegación de Japón Vienes 30 de enero Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino y Delegación de Paraguay Sábado 31 de enero Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya Domingo 1° de febrero Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J

Cómo comprar las entradas para Cosquín 2026

Para quienes deseen asegurar su lugar en las noches restantes del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026, las entradas están disponibles online y presencialmente.

La compra online se efectúa a través del sitio Autoentrada. Los tickets, con código QR, se reciben por mail. Los precios varían entre $26.000 y $115.000, más un 10% de cargo por servicio.

Para la compra presencial, los puntos de venta son las boleterías de la Plaza Próspero Molina (Obispo Bustos y San Martín, Cosquín), abiertas de 09.30 a 02.00, y la Oficina de Turismo Cosquín (San Martín 585).

Vale recordar que los menores de 6 años ingresan gratis sin butaca al presentar el DNI). A partir de esa edad, deben abonar el ticket completo. En tanto, hay filas reservadas en el sector D para personas con discapacidad.

Cómo ver en vivo el Festival Nacional de Folklore 2026

Para quienes no puedan asistir al festival en la Plaza Próspero Molina, existen diversas alternativas para seguir cada una de las lunas en vivo y no perderse ningún detalle.

El canal oficial de YouTube de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “ Aquí Cosquín ”, transmitirá cada noche en directo por streaming.

”, transmitirá cada noche en directo por streaming. La TV Pública realiza una cobertura completa, tanto por su señal televisiva como a través de su canal de YouTube. El programa Se siente Argentina, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne, lo transmite desde las 22 h, con móviles en vivo desde la localidad cordobesa.

realiza una cobertura completa, tanto por su señal televisiva como a través de su canal de YouTube. El programa Se siente Argentina, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne, lo transmite desde las 22 h, con móviles en vivo desde la localidad cordobesa. Canal 10 de Córdoba también televisa el evento, lo que brinda opciones para que nadie se quede afuera de la celebración folklórica.

