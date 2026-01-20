La 66° edición del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 se lleva a cabo entre el sábado 24 de enero y el domingo 1° de febrero en la Plaza Próspero Molina de la ciudad cordobesa. Este evento popular, uno de los más importantes de la música nacional, convoca anualmente a destacados artistas en nueve noches de celebración, también conocidas como “lunas”. Es por ello que algunas personas se preguntan cómo comprar las entradas, aún disponibles para adquirir de forma online y presencial.

Este año se presentan por este emblemático escenario Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Cazzu, Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastoruti y Milo J, entre otros.

Cosquín 2026: cómo comprar las entradas para el Festival Nacional de Folklore

Para asegurar un lugar en el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026, las entradas pueden adquirirse de forma online o presencialmente.

Para quienes prefieran la compra presencial, los puntos de venta son:

Boleterías en Plaza Próspero Molina (Obispo Bustos y San Martín, Cosquín), de 09.30 a 02.00.

Oficina de Turismo Cosquín (San Martín 585).

La venta online se realiza a través del sitio Autoentrada. Los precios varían según el sector y la noche, desde $26.000 hasta $115.000 aproximadamente. A esos valores, se les debe sumar un 10% de cargo por servicio de la ticketera. De todos modos, vale recordar que los menores de 6 años entran gratis sin butaca (presentando DNI); a partir de esa edad, se abona el costo completo. En tanto, hay filas reservadas en el sector D para personas con discapacidad.

El procedimiento para comprar tickets por internet es el siguiente:

1 Ingresar a Autoentrada

Acceder al sitio oficial de Autoentrada e iniciar sesión o registrarse con mail y contraseña.

2 Elegir el evento

Seleccionar “66° Festival Nacional de Folklore”. Luego, elegir la noche o “luna” deseada (del 24 de enero al 1° de febrero de 2026) desde el calendario.

3 Seleccionar entradas

Definir el sector (A, B, C, D o platea) y la cantidad de entradas. Revisar la grilla de precios por sector y fecha.

4 Pagar las entradas

Completar datos personales (nombre, DNI, email) y seleccionar el método de pago. Tras confirmar, se recibirá un mail con la confirmación y los tickets (con código QR), válidos para presentar (impresos o en celular).

La grilla completa de Cosquín Folklore 2026

Luna Fecha Grilla de cantantes y bandas Primera Luna Sábado 24 de enero Christian Herrera (revelación 2025), Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala (revelación 2025), Jorge Rojas, Delegación de Santa Fe y Cacharpaya Segunda luna domingo 25 de enero Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro y Rocío Villegas (homenaje a Ramón Navarro), Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro, Cazzu y Delegación de Brasil Tercera luna Lunes 26 de enero Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli, Abel Pintos y Delegación de Uruguay Cuarta luna Martes 27 de enero Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández, Gaulico y Lucio “El Indio” Rojas Quinta luna Miércoles 28 de enero Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá (Celebrando a Ramón Ayala), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, Luciano Pereyra y Delegación de Córdoba Sexta luna Jueves 29 de enero Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Las Voces de Orán (homenaje a Federico Córdoba), Ceibo, Los Tekis y Delegación de Japón Séptima luna Vienes 30 de enero Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino y Delegación de Paraguay Octava luna Sábado 31 de enero Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya Novena luna domingo 1° de febrero Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J

Cómo ver el Festival Nacional de Folklore 2026 en vivo

Para quienes no puedan asistir, el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 ofrecerá alternativas para seguir los conciertos en vivo. Las opciones de transmisión son:

Streaming por YouTube : el canal oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “Aquí Cosquín”, transmitirá cada noche en vivo.

: el canal oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “Aquí Cosquín”, transmitirá cada noche en vivo. TV Pública : cubrirá el festival por su señal televisiva y su canal de YouTube. Desde las 22, Coki Ramírez y Marcelo Iribarne conducirán “Se Siente Argentina” con móviles desde Cosquín.

: cubrirá el festival por su señal televisiva y su canal de YouTube. Desde las 22, Coki Ramírez y Marcelo Iribarne conducirán “Se Siente Argentina” con móviles desde Cosquín. Canal 10 de Córdoba: este canal también televisará el evento para su audiencia cada luna en vivo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.