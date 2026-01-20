Cosquín 2026: cómo comprar las entradas para el Festival Nacional de Folklore
Está disponible la compra de entradas para la 66° edición de este popular evento, cuyas nueve lunas son del 24 de enero al 1° de febrero; ¿cómo es la grilla completa?
La 66° edición del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 se lleva a cabo entre el sábado 24 de enero y el domingo 1° de febrero en la Plaza Próspero Molina de la ciudad cordobesa. Este evento popular, uno de los más importantes de la música nacional, convoca anualmente a destacados artistas en nueve noches de celebración, también conocidas como “lunas”. Es por ello que algunas personas se preguntan cómo comprar las entradas, aún disponibles para adquirir de forma online y presencial.
Este año se presentan por este emblemático escenario Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Cazzu, Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastoruti y Milo J, entre otros.
Para asegurar un lugar en el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026, las entradas pueden adquirirse de forma online o presencialmente.
Para quienes prefieran la compra presencial, los puntos de venta son:
- Boleterías en Plaza Próspero Molina (Obispo Bustos y San Martín, Cosquín), de 09.30 a 02.00.
- Oficina de Turismo Cosquín (San Martín 585).
La venta online se realiza a través del sitio Autoentrada. Los precios varían según el sector y la noche, desde $26.000 hasta $115.000 aproximadamente. A esos valores, se les debe sumar un 10% de cargo por servicio de la ticketera. De todos modos, vale recordar que los menores de 6 años entran gratis sin butaca (presentando DNI); a partir de esa edad, se abona el costo completo. En tanto, hay filas reservadas en el sector D para personas con discapacidad.
El procedimiento para comprar tickets por internet es el siguiente:
Ingresar a Autoentrada
Acceder al sitio oficial de Autoentrada e iniciar sesión o registrarse con mail y contraseña.
Elegir el evento
Seleccionar “66° Festival Nacional de Folklore”. Luego, elegir la noche o “luna” deseada (del 24 de enero al 1° de febrero de 2026) desde el calendario.
Seleccionar entradas
Definir el sector (A, B, C, D o platea) y la cantidad de entradas. Revisar la grilla de precios por sector y fecha.
Pagar las entradas
Completar datos personales (nombre, DNI, email) y seleccionar el método de pago. Tras confirmar, se recibirá un mail con la confirmación y los tickets (con código QR), válidos para presentar (impresos o en celular).
La grilla completa de Cosquín Folklore 2026
|Luna
|Fecha
|Grilla de cantantes y bandas
Primera Luna
Sábado 24 de enero
Christian Herrera (revelación 2025), Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala (revelación 2025), Jorge Rojas, Delegación de Santa Fe y Cacharpaya
Segunda luna
domingo 25 de enero
Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro y Rocío Villegas (homenaje a Ramón Navarro), Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro, Cazzu y Delegación de Brasil
Tercera luna
Lunes 26 de enero
Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli, Abel Pintos y Delegación de Uruguay
Cuarta luna
Martes 27 de enero
Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández, Gaulico y Lucio “El Indio” Rojas
Quinta luna
Miércoles 28 de enero
Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá (Celebrando a Ramón Ayala), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, Luciano Pereyra y Delegación de Córdoba
Sexta luna
Jueves 29 de enero
Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Las Voces de Orán (homenaje a Federico Córdoba), Ceibo, Los Tekis y Delegación de Japón
Séptima luna
Vienes 30 de enero
Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino y Delegación de Paraguay
Octava luna
Sábado 31 de enero
Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya
Novena luna
domingo 1° de febrero
Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J
Cómo ver el Festival Nacional de Folklore 2026 en vivo
Para quienes no puedan asistir, el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 ofrecerá alternativas para seguir los conciertos en vivo. Las opciones de transmisión son:
- Streaming por YouTube: el canal oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “Aquí Cosquín”, transmitirá cada noche en vivo.
- TV Pública: cubrirá el festival por su señal televisiva y su canal de YouTube. Desde las 22, Coki Ramírez y Marcelo Iribarne conducirán “Se Siente Argentina” con móviles desde Cosquín.
- Canal 10 de Córdoba: este canal también televisará el evento para su audiencia cada luna en vivo.
