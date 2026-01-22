Cosquín 2026: cómo ver en vivo el Festival Nacional de Folklore

La 66° edición del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026, uno de los eventos culturales más importantes de Argentina, se realizará del sábado 24 de enero al domingo 1° de febrero en la icónica Plaza Próspero Molina de Córdoba. Nueve noches de música y tradición congregan a lo más destacado de la música nacional, atrayendo a miles de asistentes. Para quienes no pueden ir en persona, podrán seguirlo por TV o streaming, puesto que transmitirán en vivo todas las “lunas”.

¿Cómo puedo seguir el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 en vivo?

Quienes no puedan asistir a la Plaza Próspero Molina tendrán múltiples alternativas para disfrutar de los conciertos desde casa:

Streaming por YouTube : el canal oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “Aquí Cosquín”, transmitirá cada noche en vivo.

: el canal oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “Aquí Cosquín”, transmitirá cada noche en vivo. TV Pública : cubrirá el festival por su señal televisiva y su canal de YouTube. Desde las 22, Coki Ramírez y Marcelo Iribarne conducirán Se siente Argentina con móviles desde Cosquín.

: cubrirá el festival por su señal televisiva y su canal de YouTube. Desde las 22, Coki Ramírez y Marcelo Iribarne conducirán Se siente Argentina con móviles desde Cosquín. Canal 10 de Córdoba: este canal también televisará el evento para su audiencia cada luna en vivo.

¿Quiénes son los artistas más destacados que se presentarán en Cosquín 2026?

La grilla de Cosquín 2026 combina figuras consagradas y talentos emergentes. Entre los nombres más esperados figuran Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Cazzu, Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti y Milo J. Una diversidad de estilos que promete noches memorables para todos los gustos.

Soledad, Luciano Pereyra y El Chaqueño Palavecino darán el presente en Cosquín 2026 (Fuente: Instagram/@sole_pastorutti - @lucianopereyraoficial @aquícosquin)

Esta es la programación para cada una de las lunas del Festival Nacional de Folklore:

Luna Fecha Grilla de cantantes y bandas Primera Luna Sábado 24 de enero Christian Herrera (revelación 2025), Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala (revelación 2025), Jorge Rojas, Delegación de Santa Fe y Cacharpaya Segunda luna domingo 25 de enero Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro y Rocío Villegas (homenaje a Ramón Navarro), Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro, Cazzu y Delegación de Brasil Tercera luna Lunes 26 de enero Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli, Abel Pintos y Delegación de Uruguay Cuarta luna Martes 27 de enero Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández, Gaulico y Lucio “El Indio” Rojas Quinta luna Miércoles 28 de enero Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá (Celebrando a Ramón Ayala), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, Luciano Pereyra y Delegación de Córdoba Sexta luna Jueves 29 de enero Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Las Voces de Orán (homenaje a Federico Córdoba), Ceibo, Los Tekis y Delegación de Japón Séptima luna Vienes 30 de enero Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino y Delegación de Paraguay Octava luna Sábado 31 de enero Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya Novena luna domingo 1° de febrero Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J

¿Cómo puedo comprar las entradas para el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026?

Para asegurar un lugar, las entradas están disponibles online y presencialmente. Es clave conocer las vías, el procedimiento, precios y consideraciones especiales.

Por un lado, los puntos de venta físicos son las Boleterías en Plaza Próspero Molina (Obispo Bustos y San Martín, Cosquín), de 09.30 a 02.00; y la Oficina de Turismo Cosquín (San Martín 585).

En tanto, la venta online se realiza a través del sitio Autoentrada, en un procedimiento sencillo:

Acceder a la página web e iniciar sesión. Si no se tiene una cuenta, es necesario registrarse.

Seleccionar “66° Festival Nacional de Folklore” y la noche o “luna” deseada (24 de enero al 1° de febrero de 2026) desde el calendario.

Definir sector (A, B, C, D o platea) y cantidad. Revisar grilla de precios por sector y fecha.

Completar datos personales, seleccionar método de pago y confirmar. Recibirás un mail con confirmación y tickets (código QR), válidos impresos o en celular.

¿Cuánto cuestan las entradas de Cosquín 2026?

Los precios varían por sector y noche, entre $26.000 y $115.000 aproximadamente. Vale recordar que se le suma un 10% de cargo por servicio de la ticketera, por lo que pueden ser más caros.

Los menores de 6 años entran gratis sin butaca (presentando DNI); a partir de esa edad, pagan completo. Hay filas reservadas en el sector D para personas con discapacidad.

