Ni pesas ni cardio: el nutricionista de Antonela Roccuzzo reveló el truco definitivo para gastar más energía

Antonela Roccuzzo ya no es solo la ‘primera dama’ del fútbol. En Miami, donde está instalada junto a su familia desde mediados de 2023, consolidó su propio imperio. Entre contratos de alta joyería, su reciente línea de termos de agua y una agenda que no da tregua, la empresaria argentina logró lo que muchos consideran imposible: equilibrio absoluto. Pero, ¿cómo sostiene ese ritmo sin descuidar su bienestar? Su nutricionista reveló el truco definitivo que sorprendió a todos.

Anto Roccuzzo comparte gran parte de sus entramientos con su comunidad

En su libro Quema tu dieta —y recientemente en una charla reveladora con Marian Gamboa en el podcast de divulgación social A lo grande—, el especialista español Ismael Galancho rompió con los mitos tradicionales del fitness. El nutricionista, que asesoró a figuras como Luis Suárez, sostiene que la clave de una figura saludable como la de Antonela no es un secreto de gimnasio, sino una cuestión de fisiología pura.

Durante su intervención, Galancho fue tajante al explicar por qué obsesionarse con la balanza o el entrenamiento aislado es un error: “Debemos entender la fisiología como un todo que funciona de manera holística y no como partes independientes. Al andar menos, se produjeron alteraciones en la sensibilidad a la insulina y marcadores inflamatorios sistémicos, los cuales también pueden afectar indirectamente y de manera negativa a la ganancia de masa muscular”.

Para el experto, el éxito de Antonela —quien está cerca de cumplir 38 años— radica en entender que “la actividad física quema muchas más calorías que el ejercicio físico”. Galancho utiliza una comparación muy sencilla para derribar la creencia de que basta con una hora de pesas. “Un albañil o una persona que trabaja en correos, es decir, que se mueve durante todo el día, aunque no entrene, va a quemar muchas más calorías que yo, que estoy todo el día sentado y luego me voy una hora a entrenar”, comentó el especialista.

Ismael Galancho Reina es el nutricionista de Anto Roccuzzo (Foto: Instagram/@ismaelgalanchoreina)

Según Galancho, el problema de la vida moderna es el sedentarismo digital: “Cada vez somos más los que trabajamos delante de una computadora y tenemos que saber que nuestro gasto calórico, pese a que nos machaquemos luego en el gimnasio, no es muy alto”.

Pero el truco no termina en el movimiento; también llega a la mesa. El especialista realizó una serie de recomendaciones a nivel alimenticio para quienes tienen una vida de oficina o muchas horas de escritorio. “No comería demasiados carbohidratos durante el día porque sé que mi gasto calórico no es muy alto y en una hora de entrenamiento, en una hora de gimnasio levantando pesas, por desgracia y por mucho que nos pese, como mucho quemas 400 calorías”, indicó. A raíz de esto es que explico que el gasto calórico es “mucho más elevado” si se alcanzan cifras como los 10.000 o 12.000 pasos.

Anto Roccuzzo es fiel seguidora de Ismal Galancho (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

El vínculo entre Anto e Ismael no es nuevo. A principios de 2023, la empresaria ya había hecho público su agradecimiento hacia el experto, cuya trayectoria abarca desde el alto rendimiento con deportistas de élite hasta el tratamiento de sujetos con obesidad. A través de sus redes sociales, y con una imagen de la obra que hoy es su guía, la influencer fue contundente: "Felicidades por tu nuevo libro, Ismael Galancho. Gracias por guiarme a un estilo de vida más saludable“.