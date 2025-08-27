Cris Morena reapareció tras la muerte de Mila con un emotivo video junto a dos integrantes de Erreway

A un mes de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, Cris Morena volvió a mostrarse públicamente. La productora regresó a la Argentina después de acompañar a su hijo Tomás Yankelevich en Miami tras la trágica muerte de su nieta Mila, ocurrida en un accidente náutico que conmovió a todo el país. Y lo hizo con un gesto lleno de nostalgia y emoción: la presentación de un video junto a dos de los integrantes originales de Erreway, la banda que marcó a toda una generación a comienzos de los años 2000.

En la antesala del tramo argentino de la gira mundial que celebra el regreso del grupo, Cris se reunió con Benjamín Rojas y Felipe Colombo en una jornada distendida, con abrazos y sonrisas que hablaron por sí solas. “Falta muy poquito para llegar a Buenos Aires”, anunció Rojas, mientras Colombo anticipó: “Estamos a punto de hacer historia. Ocho Movistar Arena, pero hay alguien que sabe invitar mejor que nadie”.

Cris Morena promocionó los últimos shows de Erreway

Ese pie dio paso al ingreso de Cris Morena, quien, con una energía que sorprendió a sus seguidores en medio del duelo, expresó: “¡Aquí estoy! ¿Ocho dijeron? Quien dice ocho, dice diez, veinte… Estos Erreway son capaces de cualquier cosa. Por favor, los esperamos en el octavo Movistar y en todos los que siguen”.

El clip, difundido en las cuentas oficiales de Erreway, Cris Morena, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, rápidamente se convirtió en tendencia, y sumó miles de ‘Me Gusta’ y mensajes cargados de afecto. “Los amo, ahí estaremos”; “Qué lindo volver a verlos juntos” y “Gracias Cris por tu fuerza”, fueron algunos de los comentarios que reflejaron el entusiasmo y la empatía de los fanáticos. Muchos destacaron la resiliencia de la creadora de éxitos juveniles como Rebelde Way y Floricienta, quien, aun en medio de un dolor profundo, decidió reencontrarse con el público.

Mila Yankelevich junto a su abuela Cris Morena Instagram.com/bycrismorena

La gira de Erreway comenzó el 28 de marzo en Santiago de Chile con el acompañamiento de la reconocida productora en todo momento. Desde entonces, sumó 20 conciertos con más de 300.000 entradas vendidas en distintos países de Latinoamérica y Europa. En total se espera que sean 30 shows los que se hayan realizado al cerrar la gira en Buenos Aires, un hito, si se tiene en cuenta que este año se cumplieron 22 años del estreno de la tira que los vio nacer.

Durante el tramo en Argentina, el grupo se presentará en el Movistar Arena durante ocho noches, entre el 29 de agosto y el 24 de septiembre, con las primeras seis funciones agotadas. De la formación inicial conformada por Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, la única que no formará parte de este regreso será Luisana. Según expresó en distintas entrevistas, su ausencia se debió a distintos compromisos laborales y familiares en Canadá.

Otra de las grandes expectativas para estos shows es la presencia de Camila Bordonaba, quien desde el fin de la serie juvenil decidió abandonar el camino artístico y vivir en el anonimato en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Es así que este será su gran regreso a los escenarios y al mundo del espectáculo.