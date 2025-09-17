El elenco original de Rebelde Way se subió al escenario del Movistar Arena y emocionó a todos: “La rebeldía continúa”

“Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré, cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sinrazón, resistiré”. Esas palabras sonaron por primera vez hace 23 años y se convirtieron en un emblema de Erreway, la banda surgida de la tira Rebelde Way integrada por Lusiana Lopilato, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas. Este 2025 estos tres últimos artistas volvieron a subirse juntos al escenario para revivir los éxitos del grupo. Se presentaron en Europa y Latinoamérica para luego desembarcar con el tour Juntos otra vez en Buenos Aires con localidades agotadas. Para cada noche en el Movistar Arena tuvieron algunas sorpresas, primero apareció Lali Espósito para cantar con ellos “Para cosas buenas” y luego Cris Morena para compartir unas sentidas palabras. El 16 de septiembre, en su quinto show tiraron la casa por la ventana: en el momento en el que interpretaron “Resitiré” aparecieron el resto de los integrantes del elenco de la telenovela e hicieron emocionar al público hasta las lágrimas.

El Movistar Arena fue testigo de un momento inolvidable: el reencuentro del elenco de Rebelde Way a casi 22 años del final de la novela. Mientras sobre una tarima Colombo, Rojas y Bordonaba interpretaban “Resistiré”, desde el costado derecho del escenario aparecieron sus excompañeros de elenco: Ángeles ‘Angie’ Balbini (quien en la tira interpretó a Felicitas Mitre), Piru Sáez (Rocco Echagüe), Mariana ‘Muni’ Seligmann (Laura Arregui), Micaela ‘Mica’ Vázquez (Pilar Dunoff), Georgina Mollo (Luna Fernández), Pablo Heredia (Blas Heredia), Jazmín Beccar Varela (Luján Linares), Diego Mesaglio (Guido Lassen), Jorge ‘Coco’ Maggio (Tomás Ezcurra), Diego Child (Diego Urcola), Victoria Maurette (Victoria ‘Vico’ Paz) y Diego García (Marcos Aguilar). Los fanáticos gritaron de emoción y se conmovieron ante el inesperado reencuentro.

El elenco de Rebelde Way se subió al escenario del Movistar Arena para interpretar "Resistiré" con Rojas, Bordonaba y Colombo (Foto: Instagram @fioreagostino)

Vestidos con prendas negras combinados con los colores que lucían Bordonaba, Rojas y Colombo, los 12 ex Rebelde Way interpretaron con ellos la icónica canción, mientras los fanáticos gritaban, aplaudían y cantaban a la par. “Que lindo verlos. La rebeldía continúa”, comentó en una foto de Instagram Fiorella Agostino, una de las personas que presenció la memorable reunión.

El reencuentro de Rebelde Way

“Muy emocionante, ¿qué decirles?“, expresó Sáez tras la presentación. ”Me encantó vivir esto una vez más", acotó Mollo a la par que Beccar Varela aseguró que fue “una experiencia espectacular” y Diego Child les agradeció a los Erreway por invitarlos a vivir un momento “mágico”. “Los amamos. Estamos emocionados, nostálgicos y muy felices de haber disfrutado de esto”, sostuvo Vázquez.

Asimismo, la conductora de Antes que nadie (Luzu TV) compartió en su Instagram varias imágenes del backstage. “Gracias a todo el equipo maravilloso que hace este show. ¡Qué lindo reencuentro con todos! Ellos y todos los que están detrás que son increíbles y no los veía hace muchos años. ¡Altísimo show!“, expresó en una historia.

El emotivo reencuentro de los ex Rebelde Way en el Movistar Arena (Foto: Instagram @micavazquezok)

Entre las diversas fotos y videos, hubo una en particular que emocionó un poquito “de más”: una del elenco juvenil con “los grandes” que publicó Jazmín Beccar Varela. Posaron con Martín Seefeld, quien en la tira interpretó a Franco Colucci, el padre de Mia (Lusiana Lopilato) y Boy Olmi, quien se puso en la piel de Sergio Bustamente, el padre de Pablo, personaje de Rojas. Y es que el elenco adulto de Rebelde Way también apareció de sorpresa durante el quinto show de Erreway en el Movistar Arena.

Con su humor característico, Fernán Mirás, quien para la tira se puso en la piel del profesor Santiago Mansilla, le tomó examen al público. “Tema uno, tema dos. Saquen una hoja... Los abuelos de la nada. ¿Saben? Me gusta que hay generaciones nuevas que saben quienes son los abuelos de la nada", comenzó a decir el actor, pero el público lo interrumpió para corear “Mansilla, Mansilla, Mansilla”.

Los actores de Rebelde Way se reencontraron con Martín Seefeld y Boy Olmi (Foto: Instagram @jazbeccar)

Por su parte, Boy Olmi, que presentó a su hijo de ficción en su número solista, dijo una frase que conmovió profundamente a todos los fanáticos: “Pablo tenía razón, el arte es lo único que nos puede salvar. Tenemos que encontrarnos no en lo que nos separa sino en lo que nos une que es el amor”. A su vez, cuando llegó su momento, Martín Seefeld, que presentó a Colombo, expresó: “Estoy viendo todo lo que pasó con este programa maravilloso, con esta relación, con estos cuatro locos, divinos que siempre han sido como hijos. La verdad que me siento muy feliz de estar acá con todos ustedes y que estén acá con los chicos”.

Fernán Mirás, Catherine Fulop, Martín Seefeld y Boy Olmi en el show de Erreway

Pero, sin duda al “momento viral” de la noche lo protagonizó Catherine Fulop. La actriz volvió a ponerse por unos minutos en la piel de Sonia Rey y se reencontró con Camila Bordonaba, quien en la serie interpretaba a su hija, Marizza Pía Spirito. A modo de actuación, la actriz hizo como si buscara a su hija - quien estaba más atrás en una tarima - pero calculó mal el espacio, se tropezó con las botas y se cayó del escenario. “Mamá, no lo puedo creer esto. No me dejaste ni agarrarte de la mano”, sostuvo Bordonaba a modo de continuar con el guion pero obligada a improvisar.

La situación generó preocupación, pero Fulop se recuperó y aseguró: “Por suerte estoy viva”. Más tarde, para llevarle tranquilidad al público, la actriz expresó mediante un video: “Mi gente bella. Les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. No pasó nada y ya está. Alivianada. Hice un papelón. Encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”. A pesar del susto, terminó como un divertido blooper.

La dura caída de Catherine Fulop

A Erreway le quedan cuatro de los nueve shows pautados en el Movistar Arena. Se presentarán el 17, 23, 24 y 29 de septiembre y luego se irán de gira por el interior del país. Ya tienen confirmadas fechas en Santa Fe, Rosario, Tucumán y Córdoba.