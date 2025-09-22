Los Erreway, en familia: las mejores fotos y videos de un encuentro afuera del escenario

El domingo 21 de septiembre la banda de Erreway se juntó para recibir la primavera a pura risa y rica comida. En medio de la gira que iniciarán por la Argentina, sus protagonistas mostraron cómo es su vínculo abajo el escenario. A través de sus redes sociales, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo pasaron la tarde con Micaela Vázquez y Jorge “Coco” Maggio, entre otros.

Quien primero hizo eco de esa juntada fue Vázquez, que desde las historias de Instagram, subió una foto de parte del grupo en el porche trasero de una casa. Además de los actores, también destacaron los músicos que los acompañan en la gira. “Domingo”, destacó la artista, al tiempo que posó con el equipo de mate en sus manos.

Parte del elenco de Rebelde Way se reunió el domingo y recibieron la primavera con postres y mate Fuente: Instagram/@micavazquezok

Luego grabó un video y mostró la cantidad de postres dulces que degustaron para acompañar la merienda. Entre alfajores, tartas y tortas con crema y chocolate. No faltó nada. Incluso, esos postres, fueron hechos por la mujer de Benjamín Rojas, Martina Sánchez Acosta, quien se dedica a eso y quien ya había quedado envuelta en medio de los fuertes rumores de romance entre Rojas y Bordonaba.

Por último, Mica Vázquez subió también un clip humorístico a modo de meme para cerrar la jornada, en la que se vieron implicados todos los presentes.

Minutos después, Benjamín Rojas hizo eco de las mismas imágenes y asimismo, añadió una en la que apareció con el hijo de Coco y Mayi Sánchez entre brazos. Luego agregó otra en la que también se sumaron Colombo, Maggio y Bordonaba. “Siempre es lindo verlos“, escribieron encima de la foto.

Los Erreway pasaron la tarde juntos con tortas y alfajores

El contexto de esta reunión se llevó a cabo en medio de la serie de shows en vivo de la banda surgida de la tira de Cris Morena, Rebelde Way. En la actualidad se encuentra a punto de finalizar con sus presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires. Solo quedan tres fechas y luego iniciarán un recorrido por la Argentina, que comprende a Santa Fe, Rosario, Tucumán y Córdoba, bajo el nombre de: Juntos otra vez.

Hace casi 22 años que finalizó la telenovela y en honor a ese proyecto que entretuvo a los jóvenes de esa época, es que tres de los cuatro protagonistas de Erreway: Colombo, Rojas y Bordonaba, dieron inicio a una gira por aquellos países donde más repercusión tuvieron; desde España, Italia e Israel, hasta México, República Dominicana y Perú, entre otros.

Benja Rojas con el hijo de Coco Maggio y Mayi Sánchez (Fuente; Instagram/@rojas_benja)

En uno de los últimos espectáculos que llevaron a cabo, el elenco casi completo de la ficción se reunió arriba del escenario e interpretaron “Resistiré”, con los atuendos característicos de sus personajes.

Ellos fueron: Ángeles ‘Angie’ Balbini (quien en la tira interpretó a Felicitas Mitre), Piru Sáez (Rocco Echagüe), Mariana ‘Muni’ Seligmann (Laura Arregui), Micaela ‘Mica’ Vázquez (Pilar Dunoff), Georgina Mollo (Luna Fernández), Pablo Heredia (Blas Heredia), Jazmín Beccar Varela (Luján Linares), Diego Mesaglio (Guido Lassen), Jorge ‘Coco’ Maggio (Tomás Ezcurra), Diego Child (Diego Urcola), Victoria Maurette (Victoria ‘Vico’ Paz) y Diego García (Marcos Aguilar).

Los Erreway junto a Coco Maggio, excompañero de elenco (Fuente; Instagram/@mayisanchez)

Ese momento de melancolía se vivió con mucha alegría y gritos de los fans que se hicieron oír por cada rincón del estadio; que desde los comienzos, su regreso a los escenarios resultó un éxito, con localidades agotadas en cada concierto.

Cabe remarcar que, para cada noche en el Movistar Arena, los Erreway tuvieron algunas sorpresas para los espectadores. Primero apareció Mariana “Lali” Espósito para cantar con ellos “Para cosas buenas” y luego Cris Morena para compartir unas sentidas palabras.