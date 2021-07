Martín Seefeld se quebró al recordar a un amigo que murió en el atentado de la AMIA

El reconocido actor Martín Seefeld estuvo invitado este miércoles a Los Mammones (América) en donde emocionó a todos al recordar una historia que vivió con un amigo que perdió la vida en el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994.

“La noche antes del ataque mi amigo Fabián me invitó a ver la final de Brasil-Italia. Nos sentamos en el piso, estábamos viendo el partido y me dijo ‘quiero ver el partido con vos solo’. De la nada, me agarró la cara y me dio un beso muy largo en la mejilla. Muy pero muy largo, casi incómodo. Después de un rato, me soltó la cara, agarró la pizza y siguió comiendo”, recordó Martín.

“Después vinieron las chicas, nos fuimos a comer y nos despedimos a la una de la mañana. A las nueve de la mañana, cuando estaba yendo a trabajar, me llama la mujer de Fabián desesperada, gritando ‘Fabián, Fabián, Fabián’. Le pregunté y me dice ‘¿no te enteraste? Volaron la AMIA’. Yo no lo podía creer. Y me dice ‘Fabián estaba en la AMIA. A las cuatro de la mañana murió su papá y a las ocho estaba haciendo unos trámites’”, relató el actor. “¡No, me estás jodiendo!”, reaccionó Jey Mammon.

“Tuvo la enorme sabiduría de cuando ella lo quiso acompañar, ella es católica, él le dijo ‘no es un lugar para vos’. Fue todo muy difícil hasta que el último día encontramos los cuerpos. Nos quedamos toda la semana viviendo ahí. Lo reconocimos porque en principio el tenía un celular de dos colores. Después tuve que ir yo a reconocer el cuerpo y lo pude ver”, confesó el actor muy afectado por el recuerdo del trágico momento.

“Muchos días pasado el atentado tuve un ataque de llanto muy profundo mientras manejaba. Ahí me di cuenta que con el beso él se despidió”, aseguró. Cuando Mammon le recordó que se acerca un nuevo aniversario del atentado, Seefeld afirmó: “Da un poco de bronca. Es imposible no emocionarse. Es vergonzoso que todavía no sepamos qué pasó y que no se haya hecho justicia”.

LA NACION