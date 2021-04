Cristian U defendió a su exnovia Antonella Delmonte por su vacunación irregular: “La culpa no es de ella”

El ex Gran Hermano Cristian U defendió a su exnovia, Antonella Delmonte, tras recibir la vacuna contra el coronavirus de manera irregular en el Hospital Provincial Héroes de Malvinas, en Merlo. En conversación con LA NACION, sostuvo que se debería hacer una investigación para determinar quiénes son los verdaderos culpables de que la modelo haya podido acceder a la inmunización, pese a no ser parte del personal esencial y no pertenecer a un grupo de riesgo.

Hace dos años, la ahora expareja mantuvo una relación de ocho meses, en la que llegaron a convivir. Según reveló el ex Gran Hermano, una vez que se separaron no volvieron a tener contacto, ya que ambos rehicieron su vida.

“La culpa no es de ella, sino de los que le firmaron las planillas. En sí es de todos, pero ella es el eslabón. Se debería hacer una investigación para saber quiénes son los responsables y si cae Antonella que caigan todos los que están detrás, incluso, los que firmaron las planillas, porque no es solo ella la culpable”, dijo, a LA NACION, Cristian U.

Antonella Belén Delmonte, quien tiene 24 años y ya le aplicaron el componente 1 de la Sputnik V rusa en la provincia de Buenos Aires Instagram

Por otro lado, el exparticipante del ciclo televisivo apuntó a que su exnovia no debe ser la única joven que obtuvo la vacuna contra el coronavirus de forma irregular. “No es la única, hay más Antonellas. Así como ella debe haber muchas otras que se habrán vacunado, pero es la única que cometió la burrada de subir la story en su Instagram”, expresó e insistió en que se debería llevar a fondo el tema para saber quién o quiénes están detrás de todo.

Si bien el DJ no descartó que su ex haya accedido a la vacuna por contactos políticos, deslizó que el físico de la joven y la cantidad de seguidores en las redes sociales pudieron servir para obtener la inmunización. “Contactos políticos directos no sé si tiene, sí sé que es una hermosa mujer y las hermosas mujeres levantan un dedo y están todos dispuestos a ayudar; quizás, alguien le pudo haber dicho que sí y los contactos están, porque está el agrado de una persona bellísima”, consideró.

La modelo estuvo en pareja con el ex Gran Hermano hace dos años Instagram

“Yo no sé qué fue lo que la llevó a hacer esa tontera, quizás la edad, aunque con 24 años no es tan chica; pudo haber sido el impulso y la posibilidad de vacunarse, y pensó que no pasaba nada. No tuvo la lucidez de pensar que había un abuelo que la necesitaba, como le pasó a cientos de personas que se vacunaron por contactos políticos”, explicó. También sostuvo que dentro de todo había algo de “egoísmo que no te lleva a pensar que hay otra persona que la necesita”.

El DJ le presentó a su entonces novia a la familia poco tiempo después de haberla conocido Gentileza Revista Paparazzi

La expareja se había conocido en un boliche donde ambos trabajaban. Ahí ella hacía presencias y él era DJ. “Pegamos una onda bárbara. Fue fuerte, a las dos semanas nos fuimos a convivir. Soy una persona que vive a las apuradas; uno tiene que hacer las cosas cuando las siente, y yo me había enganchado”, relató de cómo se dio la relación que terminó ocho meses después.

A partir del escándalo, dijo que ni siquiera había intentado comunicarse con la modelo porque “no corresponde”.