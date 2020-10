Cristina Pérez condenó los dichos del jefe de Gabinete con respecto al banderazo del lunes y criticó la creación del observatorio oficial de medios "Nodio" Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo / LA NACION

Las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego del banderazo del 12-O, despertaron fuertes críticas por parte de diversos periodistas, entre ellos, Cristina Pérez, quien dialogó sobre esta polémica con Miguel Wiñazki y Gonzalo Sánchez en Pensándolo bien (Radio Mitre).

Cafiero había dicho sobre la movilización del pasado lunes: "Creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia. También es parte de la democracia aceptar la diversidad. Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son 'la gente', no son todos, no son 'el pueblo', no son la Argentina. El país es mucho más grande y diverso".

Pérez condenó estas declaraciones con un poco de ironía en una charla distendida con Wiñazki: "Hoy entré a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y parece que Santiago Cafiero no tiene razón, parece que también son gente los que marcharon ayer. Qué notable el nivel de fascismo".

La periodista leyó un tuit de Wiñazki que hablaba sobre el jefe de Gabinete para graficar el tema. "Los que se manifestaron ayer son trabajadores que quieren trabajo y libertad. Para Santiago Cafiero 'no son gente, no son el pueblo'. Doctrina oficial: Los seres humanos son solo los oficialistas explícitos. Es un apartheid a cara descubierta", escribió el periodista.

Luego, Wiñazki analizó el presupuesto de la Defensoría del Público en relación con el observatorio de medios Nodio, que despertó un contundente rechazo en la oposición : "El presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo cuya titular es Miriam Lewin es 170 y pico millones de pesos, para 2021 sería 266 millones. ¿En qué se gastan? Hay que preguntar. Ahí está Martín Sabbatella".

En ese sentido, Pérez dio su parecer sobre la flamante iniciativa del Gobierno: "Acá la otra cuestión es esta persistencia en introducir herramientas o instrumentos en el Estado para avanzar contra la libertad de expresión".

Y agregó: "Con Nodio el Estado busca arrogarse la facultad de determinar qué es verdadero y qué es falso, y con el jefe de Gabinete la capacidad de determinar quién es gente y quién no es gente. Me parece que tienen un problema ya directamente predemocrático, ya se chocan con los derechos inalienables de frente. Porque son los dueños de la verdad y los dueños de la aceptación de la humanidad del otro".

Finalmente, Gonzalo Sánchez acordó con Pérez y se mostró indignado: "Es una arrogancia bestial, porque es algo divino decidir quién es gente y quien no".