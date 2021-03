Cristina Pérez: “Si algo le faltaba a este Gobierno es proponer un cepo a las urnas”

Cristina Pérez hizo un duro editorial y arremetió contra el Gobierno. ”A pesar de que hay tiempo para organizar algo decente y cumplir con la ley, deciden proponer la suspensión de las elecciones”, lanzó la periodista, quien también apuntó contra las medidas judiciales que beneficiaron a Amado Boudou y Julio De Vido.

“Qué equivocados están los que dicen que el Gobierno no avanza. Son críticas sin mucho fundamento. Yo creo que el Gobierno avanza”, comenzó a decir la comunicadora este martes, durante la emisión del programa radial Confesiones en la Noche (Radio Mitre).

Luego, hizo referencia a la anulación del fallo que dispuso que el exvicepresidente Boudou volviera a la cárcel a cumplir su condena por el caso Ciccone. “Casi seguro que no vuelve a la cárcel porque aquel juez Daniel Obligado, que demoró el fallo por el cual tenía que ordenar que regresara a prisión por la sentencia firme, al parecer se vio obligado a dictar un fallo tan impresentable que lo terminara revocando Casación”, expresó Pérez.

A su vez, habló sobre la situación judicial del exministro de Planificación Federal De Vido, condenado por la Tragedia de Once: “Los que dicen que el Gobierno no avanza también se equivocan porque, por ejemplo, el fiscal federal Juan García Elorrio validó que De Vido siga con prisión domiciliaria por la Tragedia de Once, 52 muertos, cinco años y ocho meses de prisión, hasta que la Corte Suprema de Justicia lo decida”.

También mencionó el pedido de los familiares de las víctimas, quienes solicitaron a la Justicia que el exfuncionario cumpliera su pena en prisión y no en su domicilio.

“Este Gobierno, que tiene tanta voluntad de cepo, tiene el gatillo fácil para cualquier cepo”, aseguró. Pérez se mostró decepcionada por la falta de intención para convocar a la oposición, consensuar medidas sanitarias y mejorar la repartición de vacunas con el padrón electoral que fue puesto a disposición por la Justicia electoral para tener conocimiento de la cantidad de adultos mayores que hay en el país. “No lo usaron. Qué raro porque justamente la población de adultos mayores es la que más se muere. Pero no usaron el padrón, prefirieron la cosa discrecional”, consideró en relación con la vacunación vip.

Pérez hizo referencia a la reunión que mantuvo la administración nacional con intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio. “¿Para qué convocaron a la oposición? Para proponer suspender las elecciones”, sostuvo la comunicadora.

“¿Vieron los que dicen que el Gobierno no avanza? El Gobierno avanza”, insistió y siguió: “Quieren suspender las elecciones y, como son tan rápidos, hasta dieron el resultado de esa reunión diciendo que la oposición había aceptado la propuesta, que ni siquiera llegó por las vías institucionales de una decisión de ese tamaño”.

La periodista explicó que en otros países del mundo se llevaron adelante las elecciones a pesar de la pandemia, y apuntó contra el Gobierno: “Lo que faltaba era el cepo a las urnas. Muchos lo advirtieron, muchos se lo veían venir. Este Gobierno también está intentando ponerle un cepo a las urnas”.

También recordó la masiva convocatoria que realizó el Gobierno para el funeral de Diego Maradona, el pasado 25 de noviembre. “Estaba pensando: con qué rapidez convocaron a multitudes a despedir a Maradona corriendo todo tipo de riesgos y con qué rapidez, a pesar de que hay tiempo para organizar algo decente y cumplir con la ley, deciden proponer la suspensión de las elecciones”, comparó.

Finalmente, completó: “Si algo le faltaba a este Gobierno es proponer un cepo a las urnas, un cepo a la democracia”.

