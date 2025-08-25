¿Cuál es la edad de Nicki Nicole?

La celebración por el cumpleaños de la cantante Nicki Nicole incluyó la confirmación de su nuevo romance. Este lunes, la artista rosarina y el futbolista Lamine Yamal hicieron pública su relación con una fotografía compartida en redes sociales. El gesto pone fin a meses de especulaciones sobre la vida personal de la trapera y su círculo íntimo.

¿Qué edad tiene Nicki Nicole?

Nicki Nicole cumplió 25 años este lunes 25 de agosto y lo festejó con una celebración íntima, pero que cobró notoriedad pública a través de las redes sociales. Su pareja, el futbolista Lamine Yamal, compartió una imagen del momento y generó cientos de reacciones.

El futbolista Lamine Yamal compartió la primera foto oficial de la pareja (Fuente: Instagram/@lamineyamal) (Fuente: Instagrma/@lamineyamal)

¿Qué anunció Nicki Nicole en su cumpleaños?

Lamine Yamal oficializó su noviazgo con la cantante argentina a través de una historia en su cuenta de Instagram. El futbolista del Barcelona subió una romántica foto junto a ella para celebrar su cumpleaños. Esta es la primera imagen oficial que la pareja comparte de manera conjunta. En la postal, ambos posan frente a una torta blanca con detalles rosas. La escena se completa con pétalos y un ramo de rosas.

Las versiones de romance comenzaron en julio de este 2025. La pareja se conoció durante la fiesta de cumpleaños número 18 del futbolista. Yamal invitó a diferentes artistas de talla internacional a su celebración. Entre los presentes estaban la propia Nicki Nicole y el cantante Luck Ra. Dos días después de ese primer encuentro, la trapera asistió a un partido del Barcelona. En esa oportunidad, usó una remera del club.

La pareja se conoció en julio de 2025 durante la fiesta de cumpleaños número 18 de Lamine Yamal (Fuente: Instagram/@nicki.nicole)

Tiempo después, la artista volvió al estadio Camp Nou acompañada por el productor Bizarrap. Allí, el presidente del club, Joan Laporta, los recibió y les obsequió una camiseta del equipo a cada uno. Aunque las especulaciones crecían, ninguno de los dos confirmaba el vínculo. Se retiraban juntos en el mismo auto después de los partidos y fueron captados por paparazis en varias ocasiones.

En agosto, el deportista alquiló un avión privado e invitó a la cantante a un viaje a Mónaco. La prensa española informó que fueron vistos por las calles del país costero. A su regreso a España, los periodistas los esperaron en el aeropuerto. Hasta la foto de este lunes, ambos evitaron publicar imágenes juntos en sus redes sociales.

Dos días después de conocerse, la trapera fue vista en un partido del Barcelona con la camiseta del equipo

Quién es Lamine Yamal, el nuevo novio de la cantante

Lamine Yamal es considerado una gran promesa del fútbol español. Su desempeño en el FC Barcelona y en la selección de España le valió comparaciones con Lionel Messi. El joven futbolista cumplió 18 años el 13 de julio. Su festejo se realizó en una finca con más de 200 invitados y generó una fuerte polémica.

La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) denunció públicamente la contratación de personas de talla baja como entretenimiento en la fiesta. La entidad anunció que actuaría por la vía legal y social. Consultado por la prensa, Yamal fue categórico sobre el tema. “Yo trabajo y juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva disfruto de la vida, y ya está”, subrayó el futbolista.

La celebración de los 18 años de Yamal derivó en una denuncia de la asociación ADEE

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.