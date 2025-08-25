LA NACION

Lamine Yamal blanqueó su noviazgo con Nicki Nicole con una romántica foto

El futbolista de Barcelona subió a sus redes sociales una imagen junto a la cantante argentina en el marco de su cumpleaños número 25; es la primera foto oficial juntos

La foto romántica de Lamine Yamal con Nicki Nicole que despejaría los rumores de noviazgo
La foto romántica de Lamine Yamal con Nicki Nicole que despejaría los rumores de noviazgo(Fuente: Instagrma/@lamineyamal)

Este lunes Lamine Yamal compartió en las historias de Instagram una foto junto a Nicki Nicole. Esto se dio en el marco del cumpleaños número 25 de la cantante. De esta manera, se despejaron los rumores de romance entre los dos y ya es un hecho su relación.

La tierna foto que compartió Lamine Yamal junto a Nickie Nicole
La tierna foto que compartió Lamine Yamal junto a Nickie Nicole(Fuente: Instagrma/@lamineyamal)

Noticia en desarrollo.

