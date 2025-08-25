Lamine Yamal blanqueó su noviazgo con Nicki Nicole con una romántica foto
El futbolista de Barcelona subió a sus redes sociales una imagen junto a la cantante argentina en el marco de su cumpleaños número 25; es la primera foto oficial juntos
Este lunes Lamine Yamal compartió en las historias de Instagram una foto junto a Nicki Nicole. Esto se dio en el marco del cumpleaños número 25 de la cantante. De esta manera, se despejaron los rumores de romance entre los dos y ya es un hecho su relación.
Noticia en desarrollo.
