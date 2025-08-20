Paseo romántico y gestos de complicidad: el video que confirmaría la relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Hace semanas que circulan rumores sobre un posible romance entre Nicki Nicole, de 24 años, y el futbolista español Lamine Yamal, de 18. La especulación comenzó a tomar fuerza a partir de distintos guiños en redes sociales, salidas con amigos y eventos compartidos, lo que generó gran revuelo entre los fanáticos y usuarios. De todas formas, este lunes, la historia sumó un nuevo capítulo: la pareja fue vista en un hotel de Mónaco, y las imágenes rápidamente se convirtieron en tendencia, lo que avivó aún más los comentarios y especulaciones sobre la relación entre ambos.

Cabe destacar que estos rumores no son recientes. Hace unos días, Nicki Nicole asistió al partido entre el FC Barcelona y el Como de Italia en el Estadi Johan Cruyff, donde fue recibida por el presidente del club, Joan Laporta. Su presencia en el estadio, sumada a ciertos indicios compartidos en redes sociales, avivó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre la cantante y el joven futbolista.

Nicki Nicole observó el encuentro del Barcelona y acrecentó los rumores de un romance con Lamine Yamal

En cuanto a las imágenes más recientes que se hicieron virales, se los puede ver a ambos de espaldas caminar por la calle, en lo que parece ser su primera escapada romántica. Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y volvió a poner el foco sobre su relación, lo que confirmó que la conexión entre ellos genera interés y curiosidad.

Se los vio caminar juntos por las calles de Montecarlo

Con respecto a este tema, el periodista español Javi Hoyos Martínez brindó detalles sobre la supuesta relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal. “Fue el propio futbolista quien nos mostró esta escapada romántica a Mónaco. ¿Por qué motivo? Porque compartió una imagen de esta mesa en la que vemos varios detalles interesantes”, explicó el comunicador y aportó información que alimenta las especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

Los detalles de la escapada romántica de Nicki Nicole y Lamine Yamal en Mónaco

El periodista también destacó el lugar elegido por la pareja para su estadía. “Por un lado, el nombre del hotel en el que se encuentra: The Maybourne Riviera. Espectacular hotel en Mónaco, situado en un acantilado, con vistas impresionantes”, subrayó.

Los detalles que confirmarían el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Los rumores de romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal comenzaron hace semanas (Foto: Instagram @lamineyamal)

Otro de los indicios que despertó la atención de los fanáticos tiene que ver con un detalle en las imágenes compartidas: uno de los cuadros que aparece de fondo. “Nicki compartió un video en el que se ve este cuadro y también el color marrón del cabecero de la cama. Es el mismo. Por lo tanto, están en el mismo hotel”, aseguró el periodista y reforzó la idea de que la pareja coincidió en el mismo lugar durante su escapada a Mónaco.

Los detalles que confirman la estadía de la pareja en el lujoso hotel de Mónaco (Captura: Instagram @javihoyosmartinez)

Cabe destacar que los rumores sobre su vínculo se remontan al primer encuentro registrado entre ellos, durante la fiesta de cumpleaños de Yamal, donde la cantante argentina estuvo entre los invitados. Más tarde, Nicki Nicole volvió a ser vista en el Camp Nou durante un partido en el que el delantero brilló con dos goles ante el Como. Tras el encuentro, ambos salieron juntos del estadio, lo que avivó las especulaciones e hizo que las teorías sobre su relación parecieran cada vez más concretas.