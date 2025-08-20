¿Se confirma el romance?: Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos en el aeropuerto de Barcelona

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se esconden: luego de una escapada romántica a Mónaco, la cantante argentina y la joven estrella del Barcelona llegaron juntas al aeropuerto privado de la capital catalana, donde los esperaban los paparazzi. Lejos de evitar los flashes, esbozaron algunas sonrisas y continuaron la marcha sin dar explicaciones.

Los nombres de la artista argentina y el futbolista español aparecieron con fuerza en las redes y en los medios ayer luego de que trascendiera un video que de inmediato se hizo viral. En las imágenes se los ve caminando por Mónaco junto a un nutrido grupo de personas. Poco antes, el periodista español Javier Hoyos Martínez había logrado descifrar la escapada romántica a través de las imágenes que los dos famosos compartieron en sus cuentas de Instagram.

Desde que se conocieron, Nicole y Yamal decidieron aprovechar el tiempo: ella se convirtió en una figura habitual en Barcelona y él le dedica a ella su tiempo libre. El domingo pasado, apenas terminó el entrenamiento del Barcelona, la pareja abordó un avión privado alquilado por el joven futbolista. La aventura llegó a su fin anoche, cuando los dos aterrizaron en España. Ella se mostró relajada en un conjunto de pantalón holgado y buzo negro con capucha mientras que él optó, para el viaje, por una camisa blanca bermudas marrones, unos borceguíes a tono, lentes de leer y una gorra de beisbol.

Un amor inesperado

Los rumores sobre un posible romance entre la trapera rosarina y la joya del Barça comenzaron a sonar a mediados de julio, y el flechazo habría sido en la fiesta de cumpleaños de él. Ese día, el anfitrión no solo brindó con todos los presentes en una ceremonia privada sino que también se tomó el tiempo de sacarse fotos con la mayoría, entre ellos, Nicki Nicole. La artista deslumbró esa noche con un vestido negro y posó para la cámara con Lamine, quien optó por la formalidad de un saco blanco y el detalle de un guante negro. Unos días después coincidieron en un boliche.La visita al estadio y el video que encendió las alarmas

El último indicio de un romance antes del viaje a Mónaco fue la presencia de Nicki Nicole en el Camp Nou junto a Bizarrap. Los artistas fueron recibidos por el presidente del club, Joan Laporta, quien además los agasajó con una camiseta del equipo catalán para cada uno.

Nicki Nicole observó el encuentro del Barcelona desde la platea preferencial

Ubicada en una platea preferencial, Nicole recibió el cariño de los hinchas, quienes rápidamente asociaron su asistencia con un posible romance con Yamal. Una vez que terminó el partido, un usuario de redes sociales captó el momento en que Nicki Nicole y Lamine Yamal se retiraban juntos en un auto. En el video, se observa a la cantante ocultar su rostro, lo que intensificó aún más las especulaciones.

Hasta el momento, Nicki Nicole no realizó declaraciones públicas sobre su supuesta relación con Lamine Yamal. La artista se mantiene enfocada en su carrera musical y evita hacer comentarios sobre su vida personal.

¿Reencuentro con Trueno?

Nicki Nicole y Trueno fueron novios por tres años gentileza

Desde su llegada a Europa, la vida amorosa de la cantante se convirtió en tema de interés para los medios de comunicación. Además de los rumores sobre su relación con Yamal, también se habló de un posible reencuentro con su expareja, el rapero Trueno.

Según el periodista Roberto Antolín, Nicki Nicole estuvo en Valladolid, donde se habría reunido con su expareja. “Preguntando a mis fuentes me dijeron que ella lo había engañado en su momento y se habló de infidelidad. Las personas que me contaron me lo aseguraron. En 2023 ellos se separaron, pero ahora los vieron juntos. No sé si como amigos o novios, pero están juntos viéndose de nuevo. Ella vino de acompañante, no para cantar con él. Quizás nunca se separaron como se creía”, declaró Antolín en una charla con Juan Etchegoyen, conductor del ciclo Mitre Live. A pesar de esas versiones, todo parece indicar que Nicki Nicole dio vuelta la página.