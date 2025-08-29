Cuál es la enfermedad que tiene Bruce Willis

En 2023, se hizo público el diagnóstico de demencia frontotemporal que sufre Bruce Willis, una enfermedad neurodegenerativa que con el tiempo avanza. Ante esto, en las últimas horas se supo que su familia tomó la decisión de trasladarlo a un hogar especializado con atención médica constante. La noticia la confirmó su esposa, Emma Heming Willis.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Bruce Willis padece demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que impacta las áreas frontal y temporal del cerebro. Esta condición provoca alteraciones en la conducta, la personalidad, el lenguaje y las funciones ejecutivas. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que afecta principalmente la memoria, la DFT se manifiesta con cambios en el comportamiento social, la toma de decisiones y la capacidad de planificar.

Emma Heming Willis compartió la difícil situación que su esposo, Bruce Willis

El impacto de la enfermedad en la familia y los cuidados del actor

Durante una entrevista para ABC News, en el especial Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey, la esposa de Bruce Willis explicó que la decisión de trasladar a Bruce a un hogar especializado se tomó para garantizar que reciba cuidados constantes, acompañamiento profesional y un entorno adaptado a sus necesidades médicas. La residencia se describe como “una segunda casa” diseñada para brindarle la mejor atención posible.

Emma Heming habló en televisión del estado de salud actual de Bruce Willis

La demencia frontotemporal dificulta la comunicación de Bruce Willis. Emma Heming Willis señaló que aprendieron “a escuchar con otros sentidos, a valorar cada instante”. La familia se enfoca en lo que sí se puede compartir, para dejar de lado la frustración por la pérdida de habilidades comunicativas.

Emma Heming Willis describió la decisión como “una de las más difíciles” que tuvo que tomar. Sin embargo, aseguró que Bruce habría querido esto “para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”. El traslado busca preservar un ambiente emocional más saludable para sus hijas, Mabel (13) y Evelyn (11), quienes ahora pueden visitarlo sin la carga de convivir diariamente con la enfermedad en su etapa más avanzada.

Bruce Willis y Emma Willis tienen dos hijas en común: Mabel (13) y Evelyn (11) Mega/The Grosby Group

A pesar de que Bruce ya no reside en el hogar familiar, sus seres queridos adaptan sus planes para pasar tiempo de calidad con él. Emma su esposa organiza comidas en su nueva residencia, y tanto amigos como familiares lo visitan regularmente. “Las respuestas de Bruce son ahora más sutiles: una mirada, una sonrisa, un gesto”, explicó.

El nuevo libro de Emma Heming Willis

Emma Heming Willis anunció la publicación de su libro The Unexpected Journey, en el que narra su experiencia como cuidadora, madre y esposa en medio de la adversidad. El objetivo de la obra es brindar apoyo y visibilidad a quienes acompañan a un ser querido con una enfermedad degenerativa. “Los cuidadores también necesitan ser cuidados”, expresó al referirse al impacto emocional, físico y psicológico que representa estar al frente del bienestar de un paciente con demencia.

Emma Heming Willis presenta la portada de su libro "The Unexpected Journey", un relato íntimo sobre su experiencia como cuidadora de Bruce Willis y una guía de esperanza para quienes transitan caminos similares (Fuente: Instagram @emmahemingwillis)

Los fragmentos de la entrevista compartidos en la cuenta oficial de Emma se viralizaron. Muchas personas empatizaron con la situación que le tocó vivir con Bruce Willis. Algunos comentarios expresaron: “Tan increíblemente desgarrador. Mi padre murió de demencia. Dios bendiga a esos cuidadores”; “¡Dios la bendiga! ¡Ella es un verdadero ángel humano!” y “Después de haber vivido una horrible enfermedad de FTD con mi padre y verlo ir lentamente, mi corazón está con esta familia. Las palabras no pueden describir la angustia y el dolor. Estoy agradecido de que estén concientizando sobre estas enfermedades”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.