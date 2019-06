Cuál es el secreto rejuvenecedor de Andrea Frigerio

La actriz que brilla en la tira de El Trece se refirió a sus hábitos de belleza y salud. Fuente: Archivo

Andrea Frigerio se destaca todas las noches por su actuación en Argentina: Tierra de amor y venganza (El Trece), en donde encarna a una de las villanas de la tira. Además de lucirse por su trabajo, la actriz llama la atención por su belleza que se mantiene intacta a los 57 años y luego de décadas de carrera.

"Lo más importante son los hábitos, no sirve encremarte durante un mes, ponerte las mejores cremas, hacer los mejores tratamientos y luego abandonarlo todo. La constancia es lo que da resultado", confesó la actriz en una entrevista con Revista Caras.

Entre los hábitos saludables adoptados por Frigerio está dejar el cigarrillo. "Fue una de las cosas más difíciles que logré en mi vida. Dicen los americanos que quien logra dejar de fumar puede lograr cualquier cosa", dijo. "Lo logré a los 35 y fue mi mejor elección. Todo implica un sacrificio y constancia."

Otra clave para Andrea es el ejercicio. "Es fundamental. Si no tenés el cuerpo flexible te duele todo. Si te duele algo, insistí hasta curártelo. Ni bien aparece el dolor, hay que atacarlo. En definitiva, no dejarse estar." La actriz también se refirió a uno de sus atributos más halagados: la piel. "Me limpio la cara con cremas nacionales y no preparadas. Lo que sí es fundamental para mí es la exfoliación", aconsejó.