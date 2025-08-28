La edición número 82 del Festival de Cine de Venecia, que se extenderá por diez días, comenzó esta semana en el Lido de esa ciudad italiana. El evento marca el inicio de la temporada alta de festivales, congrega a estrellas mundiales como Julia Roberts y George Clooney y presenta títulos que aspiran a competir en la próxima carrera por el Oscar.

¿Cuándo es el Festival de Venecia?

El Festival de Venecia tendrá lugar entre el miércoles 27 de agosto y el sábado 6 de septiembre. Durante estos diez días, el Palazzo del Cinema, recientemente renovado, funciona como el epicentro de la actividad cinematográfica global. La función de apertura fue La grazia, la nueva película del director italiano Paolo Sorrentino, protagonizada por Toni Servillo.

La función de apertura fue el estreno de La Grazia, la nueva película de Paolo Sorrentino TIZIANA FABI� - AFP�

Entre las primeras actividades destacadas del cronograma figura el homenaje al cineasta alemán Werner Herzog, quien recibe este año el León de Oro a la trayectoria. Francis Ford Coppola, ya recuperado de sus recientes problemas cardíacos, pronunciará el discurso en honor a Herzog.

La presencia argentina en el Festival de Venecia

La expectativa principal para la cinematografía nacional se centra en el estreno mundial de Nuestra tierra, el primer proyecto documental de Lucrecia Martel. Este trabajo, producto de 14 años de gestación y posproducción, marca el regreso de la realizadora salteña tras Zama (2017).

La directora argentina presenta su primer documental, Nuestra tierra Lucrecia Martel

El documental de Martel se enfoca en el asesinato de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena chuschagasta, ocurrido en 2009 en Tucumán, y aborda la problemática del reclamo por la propiedad de la tierra. La película tierra se seleccionó dentro de la sección oficial de la muestra, fuera de competencia y su estreno mundial está previsto para el sábado 30 de agosto, con dos proyecciones, seguido de una función principal al día siguiente en la Sala Grande del Palazzo del Cinema.

Lucrecia Martel estrenará en Venecia su primer proyecto documental de Lucrecia Martel Prensa

La participación argentina se extiende a Orizzonti, la principal sección paralela del festival, donde el critico argentino Fernando E. Juan Lima integra el jurado y compiten dos directores destacados. Por un lado, Alejo Moguillansky con Pin de Fartie, mientras que Gastón Solnicki con The Souffleur, esta última protagonizada por Willem Dafoe.

En la competencia de cortometrajes de esa misma sección participa El origen del mundo, de Jazmín López. Adicionalmente, la sección Venezia Spotlight incluyó en su programación Un cabo suelto, de Daniel Hendler.

Estrellas y estrenos esperados en la alfombra roja de Venecia

La lista de figuras que pasarán por Venecia en los próximos días es amplia y rutilante. Incluye a Julia Roberts, George Clooney, Adam Sandler, Emma Stone, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Cate Blanchett, Andrew Garfield, Oscar Isaac, Jude Law, Ayo Edebiri, Adam Driver, Amanda Seyfried, Laura Dern, Greta Gerwig, Guillermo Del Toro y Jacob Elordi.

George Clooney ya se encuentra en Venecia para participar en el Festival con el estreno de la película Jay Kelly STEFANO RELLANDINI - AFP

Entre las películas más destacadas que tendrán su estreno mundial en Venecia figuran:

Caza de brujas (con Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri).

(con Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri). Jay Kelly (con Adam Sandler y George Clooney).

(con Adam Sandler y George Clooney). Bugonia (con Emma Stone y Jesse Plemons).

(con Emma Stone y Jesse Plemons). The Smashing Machine (con Dwayne Johnson y Emily Blunt).

(con Dwayne Johnson y Emily Blunt). Frankenstein, de Guillermo Del Toro (con Oscar Isaac y Jacob Elordi).

Las autoridades del festival confirmaron que de los nombres más importantes que participan en los títulos en competencia por el León de Oro, no asistirán Gal Gadot ni Al Pacino.

Tensiones políticas y protestas anunciadas

Alberto Barbera, director artístico del festival, reconoció la posibilidad de manifestaciones. “Me sorprendería que no hubiera protestas, ya que se producen en todo el mundo y en diversos contextos. La Asociación Pro-Palestina de Venecia ya nos solicitó, de manera muy cortés, estar presente de alguna manera en el festival”, adelantó el director a la prensa de Hollywood.

La Asociación Pro-Palestina de Venecia le solicitó a los organizadores del Festival estar presente de alguna manera TIZIANA FABI� - AFP�

El director artístico anticipó que tratarán de “limitar y contener” las acciones directas que los manifestantes propalestinos anunciaron. “No queremos que el festival se convierta en un escenario partidista para uno u otro bando”, resumió.

Las principales protestas se esperan para el 30 de agosto en la avenida Santa Maria Elisabetta. Días atrás, el grupo V4P (Venice for Palestine) publicó una carta abierta firmada por 1500 integrantes de organizaciones del cine italiano. En ella, pidieron a las autoridades del festival que cancelaran las invitaciones a Gadot y Gerard Butler por su respaldo a Israel. La ausencia de Gadot, protagonista de The Hand of Dante de Julian Schnabel y una de las estrellas de Hollywood que más apoya a Israel, se confirmó sin que el festival detallara las razones concretas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Marcelo Stiletano.