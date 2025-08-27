En fotos: del impactante escote de Cate Blanchett a los looks engamados de Heidi Klum y su hija Leni en Venecia

La actriz italiana Anna Ferzetti está de estreno por partida doble en Venecia: por un lado, es la protagonista de La Grazia, el film elegido para abrir el festival. Por otro, eligió la premiere de su nueva película para mostrar su cambio de look: un corte fresco y elegante para enfrentar las altas temperaturas del verano europeo

TIZIANA FABI� - AFP�