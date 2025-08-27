LA NACION

En fotos: del impactante escote de Cate Blanchett a los looks engamados de Heidi Klum y su hija Leni en Venecia

La 82º edición del festival italiano comenzó con el estreno mundial de La Grazia, el último film del cineasta italiano Paolo Sorrentino

Heidi Klum junto a su hija Leni, en la red carpet del Festival de Venecia
Heidi Klum junto a su hija Leni, en la red carpet del Festival de Venecia
Cate Blanchett impactó con su elegancia en la apertura de la 82º edición del Festival de Venecia. Su vestido de corte sirena y con un profundo escote adornado con pedrería se llevó todas las miradas en la red carpet
Cate Blanchett impactó con su elegancia en la apertura de la 82º edición del Festival de Venecia. Su vestido de corte sirena y con un profundo escote adornado con pedrería se llevó todas las miradas en la red carpet
Defensora de la moda circular, la actriz australiana ya había lucido este sofisticado diseño de Armani Privé en los SAG 2022. En esta oportunidad, llevó un make up delicado y peinó su melena al natural, creando un contraste con su vestido
Defensora de la moda circular, la actriz australiana ya había lucido este sofisticado diseño de Armani Privé en los SAG 2022. En esta oportunidad, llevó un make up delicado y peinó su melena al natural, creando un contraste con su vestido
Antes de entrar a la proyección de La Grazia, la intérprete se acercó a los fanáticos que la esperaban en el lugar y firmó autógrafos
Antes de entrar a la proyección de La Grazia, la intérprete se acercó a los fanáticos que la esperaban en el lugar y firmó autógrafos
Heidi Klum es habitué en esta cita con el cine. La top model alemana desembarcó en Venecia junto a su hija mayor Leni, fruto de su relación fugaz con el empresario italiano de la Fórmula 1 Flavio Briatore. Con vestidos similares de la firma de lencería Intimissimi, madre e hija disfrutaron de la premiere del film de Paolo Sorrentino
Heidi Klum es habitué en esta cita con el cine. La top model alemana desembarcó en Venecia junto a su hija mayor Leni, fruto de su relación fugaz con el empresario italiano de la Fórmula 1 Flavio Briatore. Con vestidos similares de la firma de lencería Intimissimi, madre e hija disfrutaron de la premiere del film de Paolo Sorrentino
Al igual que su madre, la modelo Leni Klum lució un corset semitransparente con una sobrefalda drapeada. Un espectacular collar de esmeraldas y diamantes completaron su look
Al igual que su madre, la modelo Leni Klum lució un corset semitransparente con una sobrefalda drapeada. Un espectacular collar de esmeraldas y diamantes completaron su look
Fernanda Torres, jurado oficial del festival, eligió un conjunto de dos piezas en tonos nude para la ceremonia inaugural. El bordado romboidal le imprimió un estilo arabesco a su imagen
Fernanda Torres, jurado oficial del festival, eligió un conjunto de dos piezas en tonos nude para la ceremonia inaugural. El bordado romboidal le imprimió un estilo arabesco a su imagen
Total black. Horas antes, la actriz y guionista brasilera optó por un look monocromático para el encuentro con la prensa y los fotógrafos
Total black. Horas antes, la actriz y guionista brasilera optó por un look monocromático para el encuentro con la prensa y los fotógrafos
Zhao Tao también es parte del jurado de esta edición. La estrella oriental deslumbró con un modelo de corte imperial con manga francesa y capa
Zhao Tao también es parte del jurado de esta edición. La estrella oriental deslumbró con un modelo de corte imperial con manga francesa y capa
Tilda Swinton tampoco pasó desapercibida con su look minimalista
Tilda Swinton tampoco pasó desapercibida con su look minimalista
Black and white. Una falda amplia y una blusa con mangas francesas fueron su propuesta para esta ocasión tan especial
Black and white. Una falda amplia y una blusa con mangas francesas fueron su propuesta para esta ocasión tan especial
Emanuela Fanelli es la anfitriona y presentadora de esta 82º edición del Festival de Cine de Venecia. En su primera aparición, la actriz italiana deslumbró con un modelo de la colección primavera-verano 2025 de Armani Privé.
Emanuela Fanelli es la anfitriona y presentadora de esta 82º edición del Festival de Cine de Venecia. En su primera aparición, la actriz italiana deslumbró con un modelo de la colección primavera-verano 2025 de Armani Privé.
La actriz italiana también se mostró muy cariñosa con el público que se acercó hasta el teatro Lido de Venecia. Selfies, autógrafos y algunos regalitos antes de abrir el festival
La actriz italiana también se mostró muy cariñosa con el público que se acercó hasta el teatro Lido de Venecia. Selfies, autógrafos y algunos regalitos antes de abrir el festival
Entrada triunfal. George Clooney llegando a la apertura de esta gran fiesta del cine a bordo de una lancha. Desde hace unos días, el actor se encuentra disfrutando de la tierra italiana junto a su mujer Amal
Entrada triunfal. George Clooney llegando a la apertura de esta gran fiesta del cine a bordo de una lancha. Desde hace unos días, el actor se encuentra disfrutando de la tierra italiana junto a su mujer Amal
Con unas gafas azules a tono con su traje, George Clooney demostró una vez más por qué es uno de los galanes más seductores de Hollywood
Con unas gafas azules a tono con su traje, George Clooney demostró una vez más por qué es uno de los galanes más seductores de Hollywood
Otra de las que llegó saludando cual diva fue la actriz Laura Dern. La intérprete eligió una blusa blanca y una falda en color pastel para esta primera jornada en Venecia
Otra de las que llegó saludando cual diva fue la actriz Laura Dern. La intérprete eligió una blusa blanca y una falda en color pastel para esta primera jornada en Venecia
La actriz italiana Anna Ferzetti está de estreno por partida doble en Venecia: por un lado, es la protagonista de La Grazia, el film elegido para abrir el festival. Por otro, eligió la premiere de su nueva película para mostrar su cambio de look: un corte fresco y elegante para enfrentar las altas temperaturas del verano europeo
La actriz italiana Anna Ferzetti está de estreno por partida doble en Venecia: por un lado, es la protagonista de La Grazia, el film elegido para abrir el festival. Por otro, eligió la premiere de su nueva película para mostrar su cambio de look: un corte fresco y elegante para enfrentar las altas temperaturas del verano europeo
Otro de los actores que ya se encuentra en suelo italiano es Adam Sandler. Con un look informal, el comediante saluda a los fanáticos al llegar a la inauguración
Otro de los actores que ya se encuentra en suelo italiano es Adam Sandler. Con un look informal, el comediante saluda a los fanáticos al llegar a la inauguración
La actriz, modelo e influencer Danielle Marcan se robó todas las miradas con un vestido con vuelo y stilettos de strass.
La actriz, modelo e influencer Danielle Marcan se robó todas las miradas con un vestido con vuelo y stilettos de strass.
El director Francis Ford Coppola junto a su colega Werner Herzog. En esta primera gala, el director alemán recibió, de manos del estadounidense, el galardón honorífico "León de Oro" por su trayectoria.
El director Francis Ford Coppola junto a su colega Werner Herzog. En esta primera gala, el director alemán recibió, de manos del estadounidense, el galardón honorífico "León de Oro" por su trayectoria.
Linda Messerklinger arrancó más de un suspiro en su paso por la alfombra roja. La actriz, que interpreta a Isa Rocca en La Grazia, se animó a las transparencias con un sensual vestido de encaje negro
Linda Messerklinger arrancó más de un suspiro en su paso por la alfombra roja. La actriz, que interpreta a Isa Rocca en La Grazia, se animó a las transparencias con un sensual vestido de encaje negro
Equipo completo. Anna Ferzetti, Toni Servillo, Paolo Sorrentino, Linda Messerklinger, Orlando Cinque, y Giuseppe Gaiani son los encargados de abrir esta nueva edición del festival con La Grazia, el film que plantea un gran debate moral sobre la ley de eutanasia
Equipo completo. Anna Ferzetti, Toni Servillo, Paolo Sorrentino, Linda Messerklinger, Orlando Cinque, y Giuseppe Gaiani son los encargados de abrir esta nueva edición del festival con La Grazia, el film que plantea un gran debate moral sobre la ley de eutanasia

