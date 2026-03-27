Murió la actriz Marta Lubos, reconocida por sus papeles en teatro y cine

El Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit) confirmó este viernes la muerte de la actriz argentina Marta Lubos en sus redes sociales. La artista, de 82 años, madre de dos hijos, directora y docente, consolidó una presencia destacada en el cine y teatro con su participación en reconocidas obras como Diarios de motocicleta (2004) y Whisky Romeo Zulu (2004).

Lubos integró los elencos cinematográficos de La niña santa (2004), de Lucrecia Martel; El pasado (2007), de Héctor Babenco; El corredor nocturno (2009), junto a Leonardo Sbaraglia; y en La mirada invisible (2010), de Diego Lerman. En el ámbito del teatro, recorrió diversos países interpretando Chéjov bajo la dirección de Daniel Veronese. También trabajó con otros referentes como Mariana Chaud, Emilio García Wehbi, Mariana Obersztern y Luciano Suardi.

Su familia y seres queridos invitan a despedirla este viernes de 17 a 21.30 en la sala 1 de la casa velatoria Zucotti Hermanos de la ciudad de Buenos Aires.

Marta Lubos tenía 82 años; sus primeros trabajos como actriz los hizo a los 38 Soledad Aznarez

Lubos no tuvo un camino tradicional como actriz. “A los 17 años me gustaba y tomé clases, pero tuve una mala experiencia y dejé”, contó tiempo atrás en diálogo con LA NACION. Veinte años después, a los 38, se animó a iniciar su aventura en los escenarios, impulsada por un momento en el que la enfermedad de dos integrantes de su familia le hizo repensar todo: “¡Qué frágil que es la vida! Uno cree que siempre hay tiempo y de golpe te das cuenta de que no tenés más chances. Eso me hizo dar cuenta de que ya no quería ir robando cachitos de lo que me gustaba. Quería todo”.

Al año siguiente se anotó en la escuela de teatro de Alejandra Boero, donde primero empezó a estudiar y después a enseñar. De a poco, como le gustaba a ella, trazó su recorrido. Trabajó con directores como Eduardo Riva, Alejandro Samek y Luciano Suardi, hizo Las troyanas, con adaptación y dirección propias, y se encargó de entrenar actoralmente a Esther Goris en la preparación para su papel de Cocó Chanel.

Marta Lubos en El diccionario, pieza del español Manuel Calzada Pérez Prensa

Para eso dejó un trabajo estable en el área administrativa del Teatro San Martín, que abandonó con la convicción propia y ajena (de la familia) de estar haciendo lo correcto. Entonces, Lubos aseguraba a este medio que sus sueños no eran muy delirantes, pero les hacía frente a medida que se le presentaban. Siempre con una sonrisa. “Los años tienen a favor la experiencia que te ayuda, en este caso, a buscar recursos para enriquecer tus personajes”.

En su camino recreó diversas piezas en las que el mundo femenino se imponía con fuerza sobre el escenario. Entre otras, Lengua madre sobre fondo blanco, de Mariana Obersztern; Estaba en mi casa y esperaba que llegara la lluvia, de Jean-Luc Lagarce; En casa en Kabul, de Tony Kushner; y Dínamo, de Claudio Tolcachir.

Esa apuesta por la actuación la hizo ganar, en particular, a nivel personal. “El teatro te permite bucear dentro tuyo, encontrar facetas que nunca pudieron salir a la luz. Uno tiene infinitas formas de ser y la educación y las circunstancias hace que uno desarrolle solo algunas. Fue gracias a esta tarea y vocación que gané más libertad conmigo misma y mayor comprensión del ser humano. Siendo actriz se quiere más a las personas”, decía.

“Los años tienen a favor la experiencia que te ayuda, en este caso, a buscar recursos para enriquecer tus personajes” Soledad Aznarez

Mujer de extrema sensibilidad y perfil muy bajo, su campo de trabajo estuvo muy ligado a la escena alternativa. “Ahora entiendo que se me conozca un poco más dentro del teatro off -comentaba con cierta timidez-, pero antes, cuando la gente me reconocía, yo pensaba que era una equivocación. Después, con los años, descubrí que tengo seguidores que van a ver qué es lo que hago. Y eso me da mucha alegría porque entiendo que estoy llegando a determinadas personas a quienes les hace bien mi trabajo”.