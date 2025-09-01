Cuándo sale la canción de Charly García y Sting

Charly García y el británico Sting anunciaron una colaboración musical que consolida una amistad que comenzó en 1988, cuando compartieron escenario en Buenos Aires. Esta noticia genera gran expectativa entre los fanáticos del rock.

¿Cuándo se estrena la canción de Charly García y Sting?

La canción que une a Charly García y Sting estará disponible el próximo 25 de octubre. El anuncio se realizó a través de las redes sociales de ambos artistas, con un enigmático mensaje: “Lo estoy haciendo a mi manera”. Este lanzamiento marca un hito en la relación de amistad que une a estos dos grandes de la música.

El anuncio de Charly García y Sting en Instagram (Fuente: @charlygarcia y @theofficialsting)

En febrero de este año, Sting visitó Buenos Aires en el marco de su gira “Sting 3.0”. Durante su estadía, se reencontró con Charly García, compartiendo una cena con amigos y una charla en el camarín del Movistar Arena. Este encuentro fue el puntapié inicial para la colaboración que ahora se anuncia.

Charly García junto a Dominic Miller y Sting en el Movistar Arena @jose.palazzo

La relación de amistad de Sting y Charly García

La historia de la relación entre Sting y Charly García se remonta a 1988, durante el concierto de Amnistía Internacional en el estadio de River Plate. En aquella ocasión, ambos músicos compartieron escenario, marcando el inicio de un vínculo que se fortalecería con el tiempo.

Sting compartió escenario con Charly García durante la gira Derechos Humanos Ya de Amnistía Internacional, en el año 1988

La amistad entre Sting y Charly García también se vio influenciada por la figura de Dominic Miller, guitarrista argentino que acompaña a Sting desde hace años. Alejandro Lerner, amigo cercano de Miller, relató a LA NACION cómo se gestó este vínculo: “La relación con Sting empieza por mi amistad con Dominic Miller, con quien somos amigos desde hace 25 años”.

Miller y Lerner se conocieron en el castillo francés de Miles Copeland, manager de The Police. “Nos conocimos por una invitación de Miles a su castillo. Es el mismo que aparece en el video de ‘Bring on the Night’”, señaló Lerner. A partir de ese encuentro, ambos músicos colaboraron en diversos proyectos, fortaleciendo su amistad.

El recorrido de Sting por la Argentina

La primera visita de Sting en la Argentina fue en 1980

La relación de Sting con Argentina es extensa y rica. Su primera visita al país fue en 1980, cuando The Police alcanzaba el estrellato internacional. Desde entonces, el músico inglés visitó el país en numerosas ocasiones, tanto con la banda como en formato solista. Uno de los momentos más destacados fue su show de diciembre de 1987, cuando se convirtió en el primer rockero en llenar el estadio de River Plate.

El legado musical de Sting

Conocido por su trabajo como solista y como líder de The Police, Sting es un artista que trascendió fronteras. Canciones como “Roxane”, “Message in a Bottle”, “Walking on the Moon”, “So Lonely”, “Englishman in New York”, “Next to you” y “Every Breath you Take” son himnos que marcaron a varias generaciones. Su talento lo hizo merecedor de 17 premios Grammy y la venta de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Además, recibió un Globo de Oro, cuatro nominaciones al Oscar, una nominación al Tony y el premio del siglo de la revista Billboard, entre otras distinciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.