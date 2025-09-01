Cuándo sale la canción de Charly García y Sting
Dos leyendas de la música se unen en un proyecto que promete ser histórico; la colaboración musical sella una amistad de años
- 3 minutos de lectura'
Charly García y el británico Sting anunciaron una colaboración musical que consolida una amistad que comenzó en 1988, cuando compartieron escenario en Buenos Aires. Esta noticia genera gran expectativa entre los fanáticos del rock.
¿Cuándo se estrena la canción de Charly García y Sting?
La canción que une a Charly García y Sting estará disponible el próximo 25 de octubre. El anuncio se realizó a través de las redes sociales de ambos artistas, con un enigmático mensaje: “Lo estoy haciendo a mi manera”. Este lanzamiento marca un hito en la relación de amistad que une a estos dos grandes de la música.
En febrero de este año, Sting visitó Buenos Aires en el marco de su gira “Sting 3.0”. Durante su estadía, se reencontró con Charly García, compartiendo una cena con amigos y una charla en el camarín del Movistar Arena. Este encuentro fue el puntapié inicial para la colaboración que ahora se anuncia.
La relación de amistad de Sting y Charly García
La historia de la relación entre Sting y Charly García se remonta a 1988, durante el concierto de Amnistía Internacional en el estadio de River Plate. En aquella ocasión, ambos músicos compartieron escenario, marcando el inicio de un vínculo que se fortalecería con el tiempo.
La amistad entre Sting y Charly García también se vio influenciada por la figura de Dominic Miller, guitarrista argentino que acompaña a Sting desde hace años. Alejandro Lerner, amigo cercano de Miller, relató a LA NACION cómo se gestó este vínculo: “La relación con Sting empieza por mi amistad con Dominic Miller, con quien somos amigos desde hace 25 años”.
Miller y Lerner se conocieron en el castillo francés de Miles Copeland, manager de The Police. “Nos conocimos por una invitación de Miles a su castillo. Es el mismo que aparece en el video de ‘Bring on the Night’”, señaló Lerner. A partir de ese encuentro, ambos músicos colaboraron en diversos proyectos, fortaleciendo su amistad.
El recorrido de Sting por la Argentina
La relación de Sting con Argentina es extensa y rica. Su primera visita al país fue en 1980, cuando The Police alcanzaba el estrellato internacional. Desde entonces, el músico inglés visitó el país en numerosas ocasiones, tanto con la banda como en formato solista. Uno de los momentos más destacados fue su show de diciembre de 1987, cuando se convirtió en el primer rockero en llenar el estadio de River Plate.
El legado musical de Sting
Conocido por su trabajo como solista y como líder de The Police, Sting es un artista que trascendió fronteras. Canciones como “Roxane”, “Message in a Bottle”, “Walking on the Moon”, “So Lonely”, “Englishman in New York”, “Next to you” y “Every Breath you Take” son himnos que marcaron a varias generaciones. Su talento lo hizo merecedor de 17 premios Grammy y la venta de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Además, recibió un Globo de Oro, cuatro nominaciones al Oscar, una nominación al Tony y el premio del siglo de la revista Billboard, entre otras distinciones.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Música
Leyendas. Qué anunciaron Charly García y Sting
"Un honor profundo". Carla Pantanali: el linaje Sandrini, el recuerdo de su abuela Malvina Pastorino y un camino artístico propio
Con invitados de lujo. El universo musical de Egberto Gismonti se desplegó con toda su magia en una noche dominada por la emoción
- 1
Rating: cuánto midió el estreno de DAL, Decime Algo Lindo, el nuevo ciclo de Tamara Pettinato en El Nueve
- 2
Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras una nueva aparición en un concierto en México
- 3
Segundo Cernadas: su militancia, su madrina en la política y la “grieta” con Pablo Echarri
- 4
Venecia: de Cate Blanchett y Alicia Vikander a Jude Law y Guillermo del Toro, todas las estrellas que desfilaron por la alfombra roja