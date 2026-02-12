Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro por Netflix

Netflix confirmó el estreno de la segunda temporada de de la serie En el barro. La producción de Under ground retoma la historia en el penal de La Quebrada tras el éxito de su primera entrega. Esta etapa presenta cambios en el elenco y en la estructura de poder dentro de la prisión, una obra que consolida la expansión del universo narrativo que inició con la saga deEl Marginal.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro?

La compañía de streaming anunció que los nuevos capítulos de la serie estarán disponibles a partir del viernes 13 de febrero. La noticia tuvo lugar a través de una publicación en la red social Instagram, que incluyó video de un adelanto exclusivo con las primeras imágenes de esta etapa. La plataforma optó por este lanzamiento tras el desempeño comercial de la primera entrega.

En el barro: segunda temporada (Adelanto)

Aquel ciclo inicial llegó al catálogo en agosto de 2025 y la producción logró la permanencia en el Top diez global de series de habla no inglesa durante cuatro semanas consecutivas. En sus primeros siete días de disponibilidad, la ficción alcanzó un total de 5,6 millones de visualizaciones, números que consolidaron la expansión del relato hacia una segunda parte con mayor presupuesto y nuevos personajes.

La trama de la segunda temporada de En el Barro: nuevos conflictos de poder en La Quebrada

La historia retoma la vida de Gladys Guerra, el personaje conocido como “la Borges”. El escenario dentro del penal de La Quebrada presenta cambios profundos en su estructura interna, donde nuevas bandas delictivas imponen su ley a través de métodos violentos y modifican el equilibrio previo entre las reclusas. Según detalla la sinopsis oficial de la obra, la protagonista confrontará el liderazgo de la Gringa Casares.

La segunda temporada de En el Barro retoma la vida de Gladys Guerra, interpretada por Ana Garibaldi Consuelo Oppizzi / Netflix

Verónica Llinás encarna a esta nueva antagonista. La información provista por la producción indica que la mujer “maneja a las reclusas a su antojo”. Ante esta amenaza, Gladys Guerra busca protección mediante una alianza inesperada con Nicole. La China Suárez interpreta a esta joven que se une a la facción de la Borges. El grupo de apoyo también cuenta con la presencia de la Zurda, personaje a cargo de Lorena Vega. El colectivo de las embarradas acompaña a la protagonista en su resistencia contra las tribus rivales que dominan el lugar.

La China Suárez se suma a la segunda temporada de En el barro (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Elenco completo y figuras invitadas

La serie renovó su nómina de intérpretes para esta etapa. El reparto principal cuenta con el trabajo de Ana Garibaldi, Eugenia Suárez y Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez y Érika de Sautu Riestra. La lista de actrices centrales suma a Camila Peralta e Inés Estévez. Entre las figuras secundarias aparecen nombres de diversos ámbitos como la exboxeadora Alejandra Locomotora Oliveras, Silvina Sabater y Lola Berthet. Carolina Kopelioff y Payuca completan el cuadro de internas del penal.

Las participaciones especiales representan uno de los atractivos principales de esta temporada. El cantante L-Gante realiza una aparición en la trama. Los actores Pablo Rago, Victorio D’Alessandro y Osmar Núñez intervienen en diferentes pasajes de la historia. El anuncio destaca además el regreso de Juan Minujín al universo narrativo de la saga. Gerardo Romano participa como actor invitado para dar continuidad a su rol previo en la franquicia carcelaria.

Inés Estévez se suma al elenco de En el Barro Consuelo Oppizzi / Netflix

Equipo técnico y banda sonora original de la serie

Sebastián Ortega ejerce las funciones de creador, productor y director general del proyecto. Alejandro Ciancio y Estela Cristiani asumen la dirección de los episodios. El equipo de guionistas lo integran Silvina Fredjkes, Omar Quiroga y Alejandro Quesada. Ortega también colabora en la redacción de los textos. La identidad sonora de la serie incluye un tema original compuesto por la cantante María Becerra junto al productor XROSS.

La producción ejecutiva de la obra queda en manos de Pablo Culell. Johanna Westein y Rodrigo Paz coordinan la producción general para la plataforma. El esquema de trabajo mantiene la estética de las entregas anteriores. La serie busca profundizar el drama social y la violencia urbana dentro de la cárcel de mujeres. Los nuevos episodios exploran la delincuencia organizada y las formas de supervivencia en un entorno de encierro extremo. La llegada de los capítulos en febrero completa el calendario de estrenos locales de Netflix para el inicio del año.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.