La reina del ajedrez, el impactante documental sobre la prodigio Judit Polgár que ya está en Netflix

Netflix incorporó esta semana a su catálogo La reina del ajedrez, un documental que cuenta la historia de Judit Polgár, considerada la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos. El relato comienza en Budapest, durante su infancia, dentro de un experimento educativo que realizó su propio padre, László Polgár.

El hombre estaba convencido de que el genio no nace, sino que se forma. Es por esto que tanto Judit como sus hermanas fueron educadas en su casa con el ajedrez como eje central de aprendizaje. El resultado fue una niña prodigio que en pocos años empezó a desafiar a la élite mundial.

A medida que avanza, el documental reconstruye el ascenso de Polgár en un ámbito históricamente dominado por hombres. Desde muy joven, se negó a competir únicamente en torneos femeninos y decidió medirse siempre con los mejores, una elección que la expuso a críticas, prejuicios y un fuerte escrutinio mediático. Sin embargo, también la convirtió en una figura disruptiva dentro del ajedrez profesional.

La serie muestra el desarrollo de la joven como jugadora mientras se ve expuesta a gran cantidad de barreras por su género (Foto: Netflix)

A través de entrevistas con la propia Judit, su familia y rivales históricos, la película aborda temas como el sexismo en el deporte, la presión de ser “la excepción” y el desgaste emocional de una carrera de alto rendimiento. Entre los momentos más destacados, se repasa su histórica victoria frente a Garry Kasparov en 2002, su llegada al octavo puesto del ranking mundial en 2005 y su retiro en 2014, cuando decidió enfocarse en formar su propia familia y comenzar a crear proyectos educativos para que más niños puedan instruirse en esta disciplina.

Dirigido por Rory Kennedy y con una duración de 1 hora y 35 minutos, el documental fue aclamado por la crítica y seleccionado para el Festival de Cine de Sundance 2026. Posteriormente, Netflix adquirió los derechos para su estreno global.

El documental se encuentra disponible en Netflix desde el 6 de febrero (Foto: Instagram @judit.polgar.official)

¿Quién es Judit Polgár?

Nacida el 23 de julio de 1976, Judit Polgár se convirtió en Gran Maestra a los 15 años y 4 meses, cuando rompió el récord que hasta entonces ostentaba Bobby Fischer. Durante más de dos décadas fue la única mujer dentro del top 10 mundial, alcanzó un rating superior a los 2700 puntos y derrotó a figuras legendarias como Kasparov, Anand y Spassky, además de obtener medallas olímpicas en representación de Hungría

En el año 2000, Judit conoció al gran amor de su vida, el veterinario Gustav Font. Mientras buscaba construir una familia a su lado, tuvo que frenar su carrera en dos oportunidades. Primero en el año 2004, para tener a su hijo Ólivier, y luego en el año 2006, para dar a luz a su hija Hanna. Su retiro se dio recién en el año 2014, cuando era la número uno del ranking mundial.

En sus redes sociales, Judit promueve el juego de ajedrez a través de su fundación (Foto: Instagram @judit.polgar.official)

Un año más tarde recibió una de las condecoraciones más importantes de su país, la Gran Cruz de la Orden de San Esteban de Hungría. Desde entonces, si bien ya no se dedica a jugar al ajedrez de forma profesional, decidió crear la Fundación Judit Polgár, donde promueve programas educativos basados en el ajedrez en más de 50 países, con el objetivo de desarrollar habilidades cognitivas en niños y combatir el sexismo en el deporte.