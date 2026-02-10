“Asquerosamente rico”: qué revela la docuserie de Netflix sobre Jeffrey Epstein que volvió a ser tendencia

Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Entre el material difundido se destaca un video de casi dos horas en el que el financista responde preguntas sobre su situación legal y el manejo de sus finanzas. La publicación de estos archivos volvió a encender el interés público en la causa por tráfico sexual que salpicó a figuras de gran poder y repercusión internacional. En ese contexto, la docuserie de Netflix Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico volvió a posicionarse entre las más vistas, ya que expone detalles y revelaciones clave que ayudan a comprender la dimensión del caso.

La docuserie Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, estrenada en 2020, volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública a partir de la aparición de nueva documentación judicial y del renovado pedido de transparencia en torno al caso. La producción fue clave para que saliera a la luz una gran cantidad de información que durante años permaneció oculta o minimizada. A lo largo de cuatro episodios, el documental reconstruye con detalle el entramado de poder, dinero y abusos que Jeffrey Epstein logró sostener durante décadas con un alto grado de impunidad, junto a su socia y exnovia Ghislaine Maxwell.

Cuando las denuncias fueron silenciadas

La docuserie de Netflix volvió a ser tendencia tras la difusión de nuevos documentos del caso Epstein (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York vía AP, Archivo) New York State Sex Offender Registry

Uno de los aportes más contundentes de la producción es el recorrido periodístico que expone cómo las primeras denuncias fueron sistemáticamente silenciadas. El relato comienza con el intento de la periodista Vicky Ward de publicar en Vanity Fair una investigación sobre Epstein, cuando todavía era visto como un magnate misterioso pero respetado, cercano a figuras como Bill Clinton, el príncipe Andrés y Kevin Spacey. A partir del testimonio de las hermanas Maria y Annie Farmer, quienes denunciaron abusos y maniobras de reclutamiento a fines de los años 90, el documental muestra cómo Epstein logró presionar al editor para que esas acusaciones quedaran fuera del artículo final, publicado bajo el título “El talentoso Sr. Epstein”.

El rol clave de Ghislaine Maxwell

Jeffrey Epstein junto a Ghislaine Maxwell en Balmoral (Crédito: Departamento de Justicia de Estados Unidos)

El documental también pone el foco en el rol central de Ghislaine Maxwell, presentada no solo como la pareja y socia de Jeffrey Epstein, sino como una pieza clave en el funcionamiento de la red de abusos. A través de testimonios de sobrevivientes, la serie expone cómo Maxwell participaba activamente en el reclutamiento de jóvenes, generaba un clima de confianza y normalización del abuso y, luego, fomentaba el silencio de las víctimas. Lejos de un papel secundario, la producción la muestra como facilitadora y organizadora del sistema, una figura decisiva que contribuyó a sostener durante años el entramado de manipulación, poder e impunidad que rodeó al financista.

Vuelos, mansiones y secretos ocultos

A partir de registros de vuelo, documentos judiciales y material de archivo, la producción reconstruye cómo el avión privado conocido como Lolita Express y las propiedades de Epstein en Estados Unidos, el Caribe y Europa fueron utilizados de manera sistemática como escenarios de los abusos. Estos espacios de lujo funcionaban no solo como lugares físicos, sino también como herramientas de control y encubrimiento, donde el poder económico y la privacidad extrema dificultaban cualquier posibilidad de denuncia.

Las víctimas, en el centro del relato

Virginia Giuffre denunció haber sido reclutada por Ghislaine Maxwell para ser abusada por Jeffrey Epstein y algunos de sus contactos. LA NACION

El eje más contundente del documental son los testimonios de las víctimas, que dejan de ser anónimos para ponerle nombre y rostro al entramado de abusos. La serie recupera, entre otros, los relatos de Maria y Annie Farmer, quienes denunciaron haber sido captadas y abusadas a fines de los años 90, y cuyo testimonio fue inicialmente silenciado por los medios. También ocupa un lugar central la historia de Virginia Giuffre, una de las denunciantes clave del caso, que describió con detalle el funcionamiento de la red, el rol activo de Ghislaine Maxwell y los abusos sufridos siendo menor de edad. A través de estas voces, el documental no solo reconstruye los hechos, sino que expone el impacto profundo y duradero que tuvo esto en sus vidas.

El príncipe Andrés junto a Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, y a Ghislaine Maxwell Archivo

Además, el interés renovado por el caso volvió a poner el foco en la docuserie Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica, que profundiza en su rol como cómplice clave de Jeffrey Epstein. A partir de testimonios de sobrevivientes y de personas cercanas a la investigación, la producción reconstruye cómo Maxwell pasó de integrar círculos de poder y lujo a convertirse en una pieza central de los abusos, al participar activamente en el reclutamiento y la manipulación de las víctimas. Sin dudas, el documental deja en evidencia el alcance de su responsabilidad y el lugar que ocupó dentro de la red que sostuvo a Epstein durante años.