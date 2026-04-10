Nico Occhiato apuntó contra Migue Granados y fue fulminante: “Que se ponga a laburar”

Esta semana, la novela sin fin de la guerra de los streamings sumó un nuevo capítulo. ¿Qué pasó ahora? Migue Granados habló de la recordada disputa entre Olga y Luzu TV por el pase de figuras y acusó que Martina Benza sufrió un ataque “armado” desde su excanal cuando se fue a trabajar con ellos. Nicolás Occhiato no se quedó callado. Le respondió sin filtro y le recomendó que “se ponga a laburar”.

Durante una charla con Martín Cirio, más conocido como La Faraona, Granados recordó cuando Marti Benza, que conducía Tarde de tertulia en Luzu TV, se pasó a Olga con sus amigos para hacer el programa TDT. Aseguró que, en lugar de disfrutarlo, fue un momento de “contención” y hasta llegó a hablar con los padres de ella para ver cómo estaba a raíz de las agresiones que recibía en las redes por cambiarse de canal. Dijo que había “un fanatismo” del lado de Luzu y sus seguidores por arruinarla y opacarla. “Estuvo armado eso para mí porque al aire tiraron cosas y después regularon”, acusó.

Una vez más, Nico Occhiato y Migue Granados se sacaron chispas públicamente (Foto: Instagram @nicoochiato / @miguegranados)

A partir de esto, Occhiato fue consultado por estos comentarios, a los que calificó como “una bolu***”. “Obvio que conozco los problemas de Marti porque trabajó con nosotros, pero eso de que desde acá se mandó gente a atacar o a bardear me parece una bolu*** atómica, una conspiranoica rara. ¿Cómo vamos a hacer eso?“, lanzó en diálogo con Intrusos (América TV). ”Aparte, eso sucedió en Twitter y ahí la gente opina lo que quiere. ¿Cómo yo voy a tener el poder de mandar o decir a la gente lo que tiene que opinar?“, cuestionó.

Occhiato admitió que se molestó cuando el equipo completo de Tarde de tertulia se fue de Luzu y registraron el nombre nuevo, que justamente eran las siglas TDT, aún con el programa al aire. “Obvio que me enojé, como podría haberlo hecho cualquier persona, pero a los dos minutos me puse a laburar un programa nuevo que es el que hoy por suerte lidera las tardes“, expresó y acto seguido lanzó una letal frase destinada a Granados. “Así que le recomiendo que se ponga a laburar también. Qué sé yo”, lanzó y volvió a dejar en claro la mala onda que tiene con él.