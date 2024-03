Cuándo vuelve Marcos Ginocchio a Gran Hermano

Escuchar

En las últimas semanas, la casa de Gran Hermano (Telefe) se colmó de visitas. Desde familiares saludando a los jugadores durante el “Congelados” hasta participantes de otras ediciones regresando para convivir. Como Alfa, quien se encuentra actualmente junto a Ariel, su archienemigo, en el juego; o Romina Uhrig, que entró por una semana para ayudar a los hermanitos a cocinar y limpiar. También hicieron lo suyo Thiago Medina y Daniela Celis, quienes ingresaron para presentar a sus bebés recién nacidas.

Lo cierto es que los fanáticos del reality no comprenden el sentido de hacer ingresar a exparticipantes en esta nueva edición; pero, desde que esto comenzó a suceder, uno de los más solicitados junto a Alfa, Julieta Poggio o La Tora fue el campeón de la edición 2022: Marcos Ginocchio.

Sobre la entrada del ganador, Laura Ubfal comentó en Intrusos (América TV) lo que está sucediendo desde la producción de Telefe y cómo será su vuelta al juego. “Muchos nos preguntan cuándo podría darse este ingreso tan esperado y estuvimos averiguando. No hay fecha prevista, porque había corrido el rumor de que iba a entrar para celebrar los tres meses del juego o los 100 días”, anunció la periodista.

Sin embargo, reveló: “Podemos contar que este martes hay una reunión programada entre Marcos y la gente de Multitalent para tratar el tema”. En más de una ocasión, en el interior de la casa se ha mencionado la posibilidad de que ingresaran exjugadores. Sobre Marcos, varios de los hermanitos insinuaron que “no tendría sentido su entrada, ya que no haría nada”. Por su parte, el grupo de los “Spider-Man” cree que Ginocchio sería un auténtico “bro”.

La vida de Marcos cambió por completo cuando se convirtió en uno de los participantes de la edición 2022 de Gran Hermano (Telefe). Su fama se potenció el 27 de marzo de 2023, al consagrarse campeón del reality. Pero contrario a lo esperado, su presencia en los medios de comunicación comenzó a ser muy escasa. Esta decisión tiene un motivo, y fue Ángel de Brito en LAM (América TV) quien reveló que el joven salteño tiene en claro cuál será su futuro laboral y, en la actualidad, esto implica cierta distancia de los flashes, para enfocarse en su gran vuelta ante las cámaras tras una buena formación por detrás.

De Brito se hizo eco de las frecuentes preguntas de las fanáticas, que precisan saber detalles de la vida de Ginocchio, y reveló que el joven podría rescindir su contrato con Telefe, que está en vigencia desde su participación en el ciclo. “Capaz lo tenemos en unos días en vivo y lo cuenta él, no quiere hacer tele, no quiere hacer Gran Hermano, esto es palabra mía, no quiere estar en ningún panel”, introdujo.

“Quiere seguir trabajando como modelo, se está preparando para actuar, pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado”, detalló al mismo tiempo que señaló que Marcos quiere volver a estar frente a las cámaras como actor cuando considere que está preparado para cumplir satisfactoriamente con el trabajo. “No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”, cerró el periodista.