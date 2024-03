Gran Hermano: Furia vio entrar a Ariel Ansaldo, hizo un comentario repudiable y le llovieron las críticas

Escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) se vistió de fiesta para recibir a un particular personaje: Walter “Alfa” Santiago. Para otorgarle una dinámica más disruptiva al juego de este año, desde la producción decidieron incorporar a exparticipantes y familiares para que saludaran a los jugadores.

Ariel volvió a la casa de Gran Hermano y Alfa sorprendió a todos con su reacción. Captura: Telefe

Esta semana, la producción decidió que entrara Alfa durante el fin de semana de Pascuas. Ante el malestar de Catalina y otros jugadores por la presencia del particular personaje, el juego decidió tomar otro rumbo y hacer que ingrese el contrincante número uno de Alfa: Ariel.

Resulta que ambos tienen una muy mala relación y, para nivelas la balanza, en la noche del martes se sumó Ariel al juego. Inmediatamente, Alfa anunció que se iría de la casa: “No lo puedo ver ni escuchar hablar”. “Alfa, vamos a divertirnos, a jugar con los chicos”, le lanzó Ariel tratando de suavizar la disputa.

Pero un comentario de Furia, quien se encuentra intensamente afiliada a Alfa, llamó la atención en redes sociales y no pasó desapercibido por su contenido agresivo y gordofóbico. Cuando ingresó Ariel, ella dijo: “Loco, traigan comida que este (Ariel) se come todo, no nos va a alcanzar”.

“Quisiera que esté entrando un carrito de súper con comida para Ariel para que no se coma todo porque ese muchacho tiene que comer también, vino grandote, nada más voy a decir”, sentenció la participante. De esta manera, sus fanáticos creen que Walter la está manipulando negativamente y muchos, incluso, han anunciado que dejarían de apoyarla si no modifica su comportamiento.

“Oficialmente bajado de la ‘furioneta’ y más subido que nunca a la virqueeneta”, “Furia es esa amiga que cambia completamente cuando conoce a un pelut... que no vale la pena en absoluto (Mauro) y ahora que entró Alfa eso se le multiplicó por mil, lo siento, me bajo de la ‘furioneta’, CATA Y VIRQUEENEA A LA FINAL”, “María Becerra dejó de seguir a Juliana en Instagram. Hasta la nena de Argentina se bajó de la ‘furioneta’”, fueron algunos de los comentarios sobre la jugadora en X.

Incluso, anoche, Furia volvió a atacar a Ariel y le pidió de mala manera que dejara de gritar porque “su voz irritaba a Alfa”. Esta actitud de la jugadora de defender a un personaje sumamente repudiado en redes sociales le está afectando negativamente a su imagen y haciendo perder apoyo para consagrarse finalista del certamen.