Nicki Nicole en la casa de San Isidro en la que pasa la cuarentena. Allí mismo rodó el clip de "Colocao", su nuevo track

En "Colocao", el video que lanzó en mayo y a menos de un mes de su salida ya lleva 15 millones de plays en YouTube -el track lleva 8 millones en Spotify-, se puede ver un poco cómo fue la cuarentena para Nicki Nicole, la flamante estrella con más proyección del trap local. Ahí está, pasando tiempo en el jardín "colocao como Drake", llenando de grafitis una habitación o grabando en el estudio que se armó en la casa en San Isidro en la que vive con sus hermanos Kevin y Guido. Para respetar el aislamiento, ellos dos fueron los camarógrafos y técnicos del rodaje, siguiendo las órdenes que a distancia les daba la directora J Praznik. "La cuarentena fue básicamente eso: comer, dormir, todo menos subirme al techo, eso es lo único que no había hecho", remarca. [En un video oficial del backstage de "Colocao", contó que sufre de vértigo y esa fue la escena más difícil].

Aunque ahora dice que la está llevando bien, reconoce que al comienzo no le fue tan sencillo asimilar el estado de cuarentena. "Fue un poco frustrante", dice sobre el corte abrupto que tuvo que hacer de todas sus actividades, en pleno ascenso meteórico de su carrera, con shows y viajes constantes. "Fue un choque muy de frente con lo que es la realidad y es difícil quedarse en un lugar cuando estás moviéndote todo el tiempo".

Vía audios de WhatsApp, Nicki también cuenta que el parate le permitió grabar varias canciones, pero no quiere adelantar mucho porque todavía le falta cerrarlas. "Aunque no lo crean, trabajé más en la cuarentena que lo que podía hacerlo antes. Porque antes tenía tantas cosas en el medio, que me encantan hacerlas, pero que no me daban tanto tiempo para tener un enfoque directo en el estudio y con lo que es la música. Estaba en el estudio pero un ratito porque me tenía que ir a hacer otra cosa", explica. "Pero ahora con todo esto solo tengo el foco en el estudio. Es lo único por lo que me levanto últimamente".

