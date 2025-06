Cuenta regresiva para los primeros Martín Fierro de Teatro: cómo se preparan Karina Mazzocco y Martín Bossi

Luis Ventura lo anunció el año pasado en la alfombra de los Martín Fierro de Cine y parecía un deseo, lejos de la realidad. Sin embargo, ocho meses después es un hecho: esta noche en la Usina del Arte, Aptra reconocerá por primera vez en su historia a lo mejor del teatro. De esta forma, los premios inspirados en la figura del personaje de José Hernández le darán su espacio a las tablas, ocupándose de celebrar lo mejor del teatro comercial, el under, el musical y hasta los estrenos de temporada, sumergiéndose en un área que parecía que estaba completa con premiaciones como los Hugo, los ACE, los Estrella de Mar o los Carlos. Los anfitriones de esta especial gala serán Martín Bossi y Karina Mazzocco, que en diálogo con LA NACION contaron cómo se preparan.

A horas de la gran fiesta, el actor se muestra entusiasmado con la idea de que se premie el rubro que tanto ama: “Hace quince años que estoy de manera consecutiva en calle Corrientes, creo que no lo ha logrado nadie, tal vez Enrique Pinti con Salsa Criolla. Entonces, para mí que soy una persona de teatro y que aposté a calle Corrientes, que me hayan dado la posibilidad de conducir los primeros Martín Fierro de Teatro en Argentina es muy importante”.

Por otra parte, Bossi destaca que la historia del gaucho que pone nombre a la premiación, se hizo en las tablas: “Martín Fierro es el personaje emblemático de una obra considerada el libro principal de los argentinos y encontró su voz más fuerte en el teatro. No fue en la tele, ni en la moda, ni nada. Vuelve a donde tendría que haber empezado, al teatro y ahí estoy yo. No hay premio en la Argentina para mí, más importante que conducir, incluso más que me premien por una obra. Es mi granito de arena al primer puntapié del camino que va a tener este premio.

Además asegura estar feliz y agradecido a toda la gente que apostó por él: “Contento porque en América me vieron como conductor, cuando en realidad no lo soy”. En el mismo sentido, quien será su compañera esta noche, Karina Mazzocco, se muestra entusiasmada con la nueva entrega y también con su coequiper: “Me encanta tener la experiencia de compartir junto a él esta noche de premiación”.

Es la sexta vez que la conductora de A la tarde! es la cara de los Martín Fierro (lo hizo en 2000 junto a Jorge Rossi; en 2010 con Alejandro Fantino; en 2022 llevó adelante la entrega del Martín Fierro Federal con Robertito Funes Ugarte y en 2024 estuvo al frente de la ceremonia de Radio y de la de Cable, con Fernando Dente y con Leo Montero respectivamente). Sin embargo, esta vez es diferente: “Estoy superentusiasmada con esta ceremonia, que es histórica por ser la primera vez que se premia el Teatro Nacional. Si bien existen otros premios, el Martín Fierro tiene su propio peso y hay tanto talento en nuestro teatro que es una excelente idea reconocerlo”.

Además, cuenta que los días anteriores al evento decidió tomárselos para descansar de cara a la gran noche: “Tampoco salí en el vivo de A la tarde!, decidí hacer una pequeña pausa en mi rutina y volví el domingo para el ensayo de la entrega”.

Los looks de la noche

Gabriel Lage es el diseñador elegido por la conductora que tendrá dos cambios. “Son dos piezas de nuestra nueva colección, no las mostramos antes porque a veces mostrar todo el trabajo de la temporada de una vez es difícil, así que se verán por primera vez, luego las mostraremos nuevamente en la presentación de nuestra colección en noviembre”, explicó el artista que el año pasado, por ejemplo, había tenido el desafío de vestir a Mariana Fabbiani para una ocasión similar, cuando en el mismo lugar se entregaron los Martín Fierro de Cine por primera vez.

Se trata de dos vestidos hechos a mano por las artesanas del atelier y creados exclusivamente. “Trabajo argentino en una entrega de premios bien argentinos, en este caso teatro”, celebra Lage y agrega: “Vestir a Karina me encanta, es una de las mujeres más bellas del país y lleva las piezas con una delicada sensualidad y muy femenina, tiene personalidad. Estoy feliz”. Aunque conoce desde hace años a la conductora, incluso ella lo acompañó al frente de sus desfiles durante las temporadas de verano, admite que no la vistió tan seguido como le hubiera gustado.

Sobre los tonos de los modelos, no puede adelantar nada: será todo sorpresa. Sin embargo, sí cuenta que serán dos looks donde se explotará la sensualidad de Mazzocco: “Son dos vestidos totalmente distintos, elegantes, uno mucho más sensual y con más locura que el otro”.

En tanto, Bossi apostará a un look mucho más sencillo, pero igual de elegante: “Fui al shopping, me compré un esmoquin negro que me queda bien, me va a peinar la persona que me corta el pelo y me va a maquillar Paula Gambaro. Antes, me voy a dar un baño, me voy a tomar un rico café y a celebrar. Todo muy simple”.

Esta noche, a las 21.30 desde la Usina del Arte y con transmisión de América la conductora y Bossi le darán inicio a una celebración histórica, la primera de muchas seguramente. Una hora y media antes, los actores que iluminaron la calle Corrientes en las temporadas 2023/24 y 2024/25 desfilarán por la alfombra roja que contará con la conducción de Sabrina Rojas, Gimena Accardi, Tartu y Guido Zaffora.

Entre 400 invitados y 30 ternas

El trágico reinado de Eduardo II, de Alejandro Tantanian, la obra más nominada Carlos Furman

Según anticipó Aptra, hay unos 400 invitados confirmados en la gran gala y habrá homenajes especiales que se colarán entre las 30 ternas.El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer, producida por el teatro San Martín es la pieza más nominada, con cinco menciones (Mejor obra de teatro oficial, Revelación para Agustín Pardella, Dirección para Alejandro Tartanian, Vestuario y Escenografía). Le siguen con cuatro Tootsie, Antígona en el baño, School of rock, Legalmente rubia, Cuando Frank conoció a Carlitos y Empieza con D, siete letras, las dos últimas actualmente en cartel.

Luego de que en los últimos Martín Fierro de Televisión los presentes hicieran hincapié en la falta de ficción en los canales de aire y la ausencia de artistas se notara en la ceremonia, Aptra puso manos a la obra y en octubre del año pasado se realizó la primera ceremonia dedicada al Cine y a las Series, y ahora decidió hacer foco en el Teatro.

Juana Viale, Soledad Silveyra, Carla Peterson, Mercedes Morán, Florencia Peña, Griselda Siciliani, Ángela Leiva, Nicolás Vázquez, Adrián Suar, Pablo Echarri, Arturo Puig, el Puma Goity, Luciano Cáceres son algunos de los actores nominados y que desfilarían esta noche por la flamante alfombra roja de estos premios.

Desde que Luis Ventura fue elegido presidente de Aptra en 2015, se sumaron seis nuevas entregas de premios a las ya existentes: en el 2016 se desdobló la entrega de premios de Radio de la de Televisión, un año más tarde se creó el Digital, en 2019 el de Moda, en 2023 el Latino, en 2024 Cine y Series y este año, Teatro.