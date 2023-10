escuchar

El fallecimiento de Silvina Luna, el 31 de agosto pasado, conmovió al mundo del espectáculo y situó la mirada en las múltiples acusaciones de mala praxis al excirujano Aníbal Lotocki. El homenaje que se celebró por el último adiós a la modelo rosarina, culminó con una marcha pacífica horas después frente a la vivienda del acusado, para exigir justicia por todas las víctimas que pasaron por su quirófano. En los últimos días, Mariela Anchipi reveló que se operó con él y su pareja, Dady Brieva, contó los motivos por los que no se sumó.

Silvina Luna murió a los 43 años, luego de pasar 79 días internada en el Hospital Italiano en la ciudad de Buenos Aires, a causa de una complicación en su cuadro de salud, con diagnóstico de hipercalcemia e insuficiencia renal. Las personalidades argentinas del mundo del espectáculo inundaron las redes sociales de conmovedores mensajes por la pérdida de la actriz.

Silvina Luna y Mariano Caprarola fallecieron por una complicación en su salud tras las operaciones Instagram @caprarolamariano

A raíz de la denuncia pública de la modelo rosarina a Aníbal Lotocki, las voces que pasaron por el quirófano del excirujano se hicieron más fuertes: Mariano Caprarola, quien falleció el 12 de agosto; Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Cristian Zárate y Virginia Gallardo fueron algunas de ellas. En los últimos días, se unió la de Mariela Anchipi.

La bailarina contó que se realizó una “reconstructiva después de la cesárea” en manos de Aníbal Lotocki, aunque prefirió no dar más detalles. Por su parte, Dady Brieva reveló que se planteó pasar por el quirófano del excirujano, pero advirtió el motivo por el que decidió no hacerlo.

Dady Brieva se planteó hacerse una cirugía en la zona del abdomen

“Nos impactó mucho lo de Mariano [Caprarola], que era como el padrino de mis hijos”, señaló el humorista, en referencia al fallecimiento del asesor de moda, el pasado 12 de agosto, en diálogo con A la tarde (América TV). Y apuntó: “Yo estuve en la escenografía de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) y me pegó fuerte”. Además, señaló que su pareja, Mariela Anchipi, no realizará una denuncia.

En tanto, Brieva contó que se planteó realizarse una cirugía en la zona del abdomen en el consultorio de Aníbal Lotocki. “Yo me quise hacer una mie*** de esas. Pero yo no sabía que era todo así, raro. Me lo iba a hacer porque quería estar bien, marcado y todo eso”, explicó, mientras apuntaba la zona inferior del torso. Y advirtió: “Después, no me lo hice de vago. Y me salvé”.

Por su parte, Anchipi contó que varios miembros de su familia fallecieron como consecuencia de la mala praxis y señaló que los trámites son “muy burocráticos”. “Se termina acordando, porque los juicios llevan mucho tiempo y desgastan mucho a las personas involucradas”, adhirió.

Y realizó un contundente pedido en referencia a las acusaciones contra Aníbal Lotocki: “Ojalá que logren los abogados llevar todo a buen puerto. Que no ejerza nunca más la medicina y que todas las víctimas logren un poco de paz”, concluyó. Posteriormente, consultada en cuanto a la calificación que las personas damnificadas apuntan contra el excirujano, al tildarlo de “asesino”, la bailarina acotó: “Pienso lo mismo”.