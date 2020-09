Dady Brieva dijo que no "cree en el streaming"

Dady Brieva habló sobre su realidad laboral y su situación personal en el medio de la cuarentena por coronavirus. Lejos de incitar a la polémica, se mostró tranquilo y mandó un mensaje contundente: "Estamos aguantándola y viendo que es lo qué pasa".

El conductor fue entrevistado hace unos días a la salida de la radio donde trabaja por un notero del programa Implacables (elnueve),quien le consultó por su trabajo."Estoy muy bien. No vengo todos los días. Vengo uno o dos y después lo hago desde casa", resaltó.

Cuando le consultaron cómo era el día a día la convivencia en su casa, respondió: "Trabajando con los chicos, haciendo los quehaceres domésticos, tratando de cuidarnos y de cuidarse. Ver cómo están todos, la familia, porque mi vieja está en Santa Fe".

Al preguntarle qué pasatiempo había desarrollado durante estos meses de aislamiento, el exMidachi contestó con humor: "Soy muy bueno limpiando. Vos no sabes la cantidad de pelusas que se juntan debajo de la cama".

Finalmente, Dady habló sobre la temporada de verano y el teatro y contó que no "cree en el streaming". "Me niego a ver cine por plataforma.Pero por discapacidad, no para hacerle guerra a nadie", observó y luego comparó: "El libro leerlo y mojarme el dedo para dar vuelta la hoja. Y el teatro me gusta el teatro. Lo veo muy difícil. Es más probable es que me ponga tetas antes de que salga el teatro, que va a ser lo último que va a salir. Así que bueno, estamos aguantándola y viendo que es lo qué pasa".