Dalma Maradona: “Vuelvo a pedir justicia por mi papá”

En el marco del especial que realizó Infobae sobre cómo fueron las últimas horas de Diego Maradona, su hija Dalma Maradona se mostró muy enojada y le reclamó a la Justicia las detenciones del doctor Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la enfermera Dahiana Gisela Madrid. Primero lo hizo en su cuenta de Twitter y se explayó en Un día perfecto, el ciclo radial de Metro que comparte con Cayetano, “Cayetina” y Gabriel Schultz.

“No suelo hablar nunca de estos temas porque me parece que no es el lugar ni el momento pero después de haber visto el informe lo necesito obviamente, este es el lugar donde yo trabajo”, dijo en un comienzo la hija mayor de Maradona. Y casi sin preámbulos, Dalma volvió a reclamar públicamente por justicia. “Vuelvo a pedir justicia por mi papá. Siento que no hay forma de que esa gente que está ahí no esté presa”, expresó muy molesta.

Su descargo no sólo fue dirigido a los médicos y abogados que estuvieron cerca de su padre en el último tiempo, sino también a sus tías. “También a mis tías les pregunto -que son representadas por Matías Morla- qué piensan después de haberlo escuchado, qué piensan del médico en el cual ellas confiaban porque mi papá les pidió que confiaran en él. Quiero saber qué va a pasar ahora después de escuchar las barbaridades que dijeron de él”, lanzó furiosa.

Por último, la actriz volvió a reclamar que los responsables de la muerte de su padre vayan presos. “Me gustaría saber cómo sigue esto, cuánto más tengo que esperar para ver que la gente que hizo mal su trabajo pague las consecuencias, nada más”, concluyó furiosa.

LA NACION