Damián Betular reveló quién es unas de las mejores participantes de MasterChef Celebrity

Durante la gala del último martes, la propuesta en MasterChef Celebrity fue que los participantes cocinaran con un amigo o familiar famosos para que los asistiera. Entonces, Claudia Fontán eligió a Malena Guinzburg, a quien Damián Betular le recomendó que hiciera bien lo suyo porque acompañaba a una de las mejores.

“¿Por qué no trabajás cómoda, Malena?”, le preguntó el prestigioso chef a la humorista. “Soy masoquista, soy judía, entonces me gusta sufrir”. “Bueno, no sufras”, le respondió Betular.

Damian Betular confesó su favorito en MasterChef

Mientras que al rato, tras consultarle a Fontán por el conejo que preparaba como plato, le advirtió a la hija de Jorge Guinzburg: “Yo te quiero decir algo: sos asistente de una de las mejores, así que tenés una presión doble. No la cagu...s”.

Claudia Fontán sonrió y luego apareció una escena de ambas fuera de la competencia, en la que Malena Guinzburg exclamaba: “¡Qué presión!”. No es la primera vez que el pastelero muestra favoritismo por alguno de los participantes, anteriormente, también tuvo varias contemplaciones para Alex Caniggia.

