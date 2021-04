Dani La Chepi confesó qué famosa la desilusionó en MasterChef Celebrity

Dani La Chepi, la popular instagrammer y figura del programa de cocina MasterChef Celebrity 2, visitó este domingo a La Peña de Morfi (Telefé) y habló sobre los roces que tuvo con una compañera de reality.

“¿Algún famoso te sorprendió para mal? A veces uno tiene una alta expectativa sobre alguien y cuando lo ve dice ‘no era así’”, le preguntó Marcelo Polino a Dani. “Sí, es verdad. Me pasó, pero no te voy a decir quién. Dije: ‘Apa, mirá cómo se me cayó’”, aseguró, risueña sin querer dar nombres.

“¿No era tan simpático?”, insistió el periodista para que la actriz diera el nombre en cuestión. “Falsa”, lanzó, a quemarropa entre risas. Pero cuando el “embajador” del reality empezó a nombrar a las famosas de la competencia, ‘La Chepi’ no pudo escapar.

Sol Pérez y La Chepi y una guerra declarada en Masterchef Celebrity

Así, cuando Polino le preguntó si con Sol Pérez existía mala onda, Dani enfrentó el comentario. “Mirá, el otro día en tu programa con Flor Peña vos le preguntaste algo a Sol y ella hizo un silencio en algo que tendría que haber dicho ‘no’, porque mentir está mal. Entonces, yo voy a hacer silencio”, aseguró, filosa. ”Lo voy a traducir: no se pueden ni ver”, aseguró Marcelo, picante, y Dani ‘La Chepi’ fue rotunda. “No, para nada. Yo fui a competir y a divertirme. Toda esa gilada a mí no me gusta”, concluyó.

LA NACION