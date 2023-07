Dani La Chepi reveló la charla íntima que tuvo con su hija que la ayudó a salir adelante: “Pará un poco, mamá”

escuchar

Una de las angelitas invitadas de este miércoles en LAM (América) fue Dani “La Chepi”, quien luego de superar un cuadro difícil de “ansiedad y depresión”, según ella mismo reveló, está volviendo de a poco al mundo del espectáculo. Pese a esto, confirmó que no pudo llegar a un acuerdo para participar del próximo Bailando (América). A su vez, en uno de los fragmentos, la influencer dio detalles del diálogo que mantuvo con su hija, quien fue uno de los pilares fundamentales para salir adelante.

“La Chepi” tuvo un boom a la fama hace algunos años en las redes sociales con su humor, carisma y contenido en las redes sociales; sin embargo, sus millones de seguidores detectaron una inactividad en la plataforma y se preocuparon al respecto.

Dani "La Chepi" habló sobre su trastorno de ansiedad

Luego de un largo período fuera del foco mediático, la influencer reapareció públicamente y señaló que se trató de una depresión, la cual hizo que diera un freno a su vertiginosa forma de vida.

En LAM, “La Chepi”, explicó cómo fue uno de los diálogos que mantuvo con su hija Isa, que advertía cómo venía su rutina. “Un día íbamos por la calle paseando a la perrita y le pregunto, ¿cómo me ves vos, Isa?, ¿me ves mal?, ¿un poco triste?”, introdujo.

Luego detalló cómo fue la reveladora respuesta de su pequeña hija. “Me dice ‘yo te veo muy cansada y hace año que no parás, mamá. Descansá, mamá, ¿qué tiene de malo descansar? ¿A qué le tenés miedo?’, me dijo con 9 años. Cuando se lo conté a mi médico me dijo ‘tu hija te está diciendo lo más inteligente que te puede decir alguien que es tenete paciencia, permitite esto’”, explicó ante la atenta mirada de Ángel de Brito.

Dani "La Chepi" y su hija Isa instagram @danilachepi

Esta no es la primera vez que Dani “La Chepi” habla sobre la situación que la ocupó en el último tiempo. No obstante, se tomó unos minutos para contar qué le ocurrió.

“Un trastorno de ansiedad en depresión. Hay un montón de síntomas que yo no los veía. Nunca pensé que me iba a pasar, uno tiene bajones y de golpe, que el cuerpo no te permite seguir”, indicó la invitada y explicó cómo se dio cuenta de que le estaba ocurriendo algo extraño: “Me caí en la cama y no me entraba la comida. Yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida. Se me cerró el estómago y no podía comer. Y nada, pedí ayuda”.

La influencer aprovechó su invitación como angelita invitada para hablar sobre este tema que en el mundo mediático es un tema que no se trata a menudo, “Cuando se habla de la palabra psiquiatra, medicación, es medio como un tabú. Yo conozco muchos famosos y famosas que están medicadas, y que nunca lo dijeron y no lo van a decir porque les avergüenza”, indicó.

“Y cuando tenés un problema que no podés manejar en el ámbito psicológico, vas a un psicólogo. Y si te deriva al psiquiatra, vas a psiquiatra. La medicación se inventó por algo, es un desorden químico el que tenés y que no le encontrás explicación”, manifestó la invitada del día del programa, aunque sus allegados le decían que tenía “todo” para ser feliz. “Ves todo negro igual y detrás del humo no se ve”, concluyó.

