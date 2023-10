escuchar

Daniela ‘La Chepi’ Viaggiamari es sin dudas una de las influencers más populares en el mundo de las redes sociales. Si bien es una figura pública, cuando lo necesitó, dio un paso al costado y se alejó un poco de la exposición. Paralelamente, siempre hizo partícipes a sus seguidores respecto a lo que aconteció en su vida y compartió con ellos sus buenos y malos momentos. Justamente, hace un par de días, contó que volvió a encontrar el amor de la mano de un hombre llamado Julián, aunque solo lo presentó de espaldas. Este fin de semana, en tanto, se viralizó una foto de quién sería su nuevo novio; no obstante, ella salió a aclarar los tantos y desmintió categóricamente que el de las fotos fuera su pareja.

La vida sentimental de la exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina supo ser bastante comentada en los últimos años. Su última relación pública fue con Javier Cordone, un recolector de basura que conoció en plena pandemia. La misma duró un par de meses y en marzo de 2022 se hizo pública la separación. Sin embargo, el amor volvió a tocar la puerta de Daniela y fue ella misma, a través de una storie de Instagram, la que presentó a Julián. En la postal se la pudo ver dándole un abrazo a quien sería su nueva pareja, mientras que al hombre se lo vio de espaldas, vestido con una remera gris y una gorra.

Daniela La Chepi presentó en las redes a su pareja Julián Instagram: danilachepi

Paralelamente, la influencer también subió un reel de su hija Isabella hablando de quién sería el nuevo novio de su madre. “Julián, sabés que mi mamá tiene muchísimos talentos y los principales son cantar, actuar y bailar. Bueno, bailar, bailaba de joven”, apuntó la pequeña, con humor. Sin embargo, lo único que se conoce de quién sería la pareja de La Chepi es el nombre, mientras que el resto de los datos son un gran interrogante.

No obstante, el domingo, la cuenta de X (antes Twitter) de El ejército de LAM, compartió dos fotos donde se pudo ver a la humorista durante su cumpleaños y un hombre detrás. “Nuevamente de novia La Chepi. Su novio es el del sweater blanco”, indicaron.

Las imágenes que se publicaron en Twitter sobre el supuesto nuevo novio de La Chepi (Foto: X @elejercitodelam)

Pero, en los comentarios, los seguidores de Daniela desmintieron las imágenes y aseguraron que el hombre de las imágenes y Julián, no son la misma persona. “El de suéter blanco, creo que es ‘Thor’ (así le dicen) el marido de su amiga Susi...”; “Es el marido de la amiga. No es el novio”, sostuvieron usuarios de X.

Asimismo, esta información llegó a la propia protagonista de la historia, quien recurrió a Instagram y con el humor que la caracteriza, aclaró los tantos. La Chepi subió un video que grabó en la vereda donde simuló una entrevista. La “movilera” le preguntó, con la parte inferior de una procesadora a modo de micrófono, por las imágenes que subió la cuenta de Instagram de LAM (América TV) y ella desmintió que “el del suéter blanco” fuera su novio.

“Él es mi abogado y él es el marido de Susi, mi mejor amiga. Hoy se me armó un qu***mbo a la mañana y eso es por no averiguar y no informarse bien”, expresó Daniela y momentos más tarde dijo que hablará con Ángel de Brito porque es “el único que sabe todos los datos de mi vida”.

La Chepi aclaró los tantos y aseguró que el hombre que se vio en las fotos no es su novio, sino el marido de su mejor amiga (Foto: Instagram)

Por último, para dejar aún más en claro que el de las imágenes no es su novio, subió a Instagram una foto de Mariano, su abogado y marido de su amiga, de frente a la cámara y lo comparó con una imagen de su novio “Juli (quien detesta las redes)”, de espaldas, para ponerle fin a las especulaciones y dejar en claro que no son la misma persona.