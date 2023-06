Dani La Chepi volvió a las redes y habló de su problema de salud: “Me quitó el hambre y me tiró en la cama”

escuchar

Luego de varios meses de preocupación en torno a la repentina desaparición de Dani “La Chepi” de las redes sociales, la humorista rompió el silencio y, con un video compartido en su perfil de Instagram, explicó el motivo de su alejamiento de dichas plataformas y habló sin filtro sobre su salud.

A lo largo de los últimos meses, la salud de Daniela Viaggiamari, mejor conocida como Dani “La Chepi”, fue fuente de preocupación tanto para sus fans como para colegas del medio ya que, tras una aparición en la pantalla chica a finales de abril y un posteo compartido a comienzos de mayo, desapareció del ambiente público.

La Chepi reapareció en sus redes sociales y habló de su problema de salud

Su ausencia desató una oleada de preguntas sobre dónde estaba y qué le había pasado, las cuales solo recibieron una respuesta de parte de Ángel de Brito quien, en LAM (América), explicó que la humorista se había tomado un descanso debido a un pico de estrés.

En la noche del martes, el periodista de espectáculos se había referido nuevamente al estado de salud de la cantante y humorista luego de que varios seguidores le preguntaran. “No está pasando un buen momento anímico“Se está reponiendo de un tema de salud. Ya está mejor”, expresó. Para finalizar, anunció: “Esta semana reaparece en sus redes”.

Ángel de Brito dio detalles sobre el estado actual de Dani La Chepi y adelantó su fecha de regreso instagram @angeldebritooki

Ahora, después de que la única información llegara a la audiencia de boca del conductor del magazine dedicado al mundo de la farándula, La Chepi finalmente volvió a aparecer en sus Historias de Instagram, en donde compartió un emotivo video en el que dio detalles sobre el calvario que vivió semanas atrás.

“Buenas, ¿cómo están? Primero, agradecerles el aguante. Sé que le escribieron a mis amigos, a mis amigas y a mis familiares para saber cómo estábamos Isa (su hija) y yo. Así que primero quiero agradecerles a todos y a todas por el amor que me hicieron llegar”, comenzó la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe).

Dicho eso, explicó: “¿Qué es lo que tuve? Antes le decían ‘surmenage’, pico de estrés… ahora le dicen burn out. La palabra técnica dicha por los médicos es trastorno de ansiedad y depresión, eso es lo que tuve. Entrás en un pozo que sentís que no vas a salir y bueno, la única manera de salir es pidiendo ayuda. Esto se sumó a mi anorexia nerviosa, me quitó el hambre y me tiró en una cama y no me pude levantar durante un largo tiempo”.

Dani La Chepi se sinceró sobre su estado de salud, tanto física como mental Capturas

Sobre cómo logró enfrentar dicha situación, contó: “Hice todas las terapias que se puedan imaginar. Biodecodificación, registros akashicos, terapia holística, reiki, fui a la Iglesia. Seguro me estoy olvidando de alguna. Estoy haciendo terapia cognitiva conductual, estoy con los médicos, con nutricionista que me están ayudando. Estoy entendiendo que esto es parte de la vida, que ningún estado es permanente, que esto también pasará”.

Sobre la misma línea, reflexionó: “Al principio lo escuchás y pensás ‘esto no va a pasar porque estoy en un pozo y de este no puedo salir’. Pero pidiendo y aceptando ayuda entendes que, cuando lo transitas, es parte de la vida y seguramente salís aprendiendo un montón de cosas y siendo una persona más completa”.

A modo de cierre, con un mensaje que pareció dicho tanto para quienes la escuchaban del otro lado como para ella misma, concluyó: “Quiero y puedo decirle a las personas que sufren de ansiedad y de depresión que se puede salir, que esta frase de que ningún estado es permanente es real. Que claramente sentís que no, pero que vas a salir. Acá estamos, para seguir riéndonos juntos y divirtiéndonos. Retomando la vida de otra manera, de una manera más sana”.

LA NACION