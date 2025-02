Daniela Cardone contó cómo fue que perdió la tenencia de Brenda Gandini frente a su expareja

Daniela Cardone fue la invitada especial de Ángel de Brito en LAM (América TV) y, además de convertirse por una noche en una angelita y dar su opinión acerca de los escándalos del país, también se animó a hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida: la perdida de la tenencia de su hija, Brenda Gandini.

“Fue muy difícil. La tenencia de un hijo yo creo que a ninguna madre se la pueden sacar y, sin embargo, la Justicia va más para el que tiene plata y ese tipo de cosas”, comenzó su relato la reconocida actriz. Fue entonces que Karina Iavícoli, le consultó por qué creía que la Justicia había tomado la decisión de que Brenda quedara en manos de su padre. A lo que sin vueltas aseguró: “Yo creo que hubo plata, te lo digo así”.

“A mí me dijeron que como yo vivía en Buenos Aires y no podía tenerla... Por aquel entonces yo ya estaba en pareja con Rolando Pisanu y me dijeron que no podían viajar. Y en ese momento ellos tenían plata. Estoy segura de que los compraron porque en ese momento eran tres jueces”, recordó sobre la maniobra que habría utilizado Carlos Gandini, el famoso corredor de carreras, para quedarse con la tenencia de su hija.

Daniela Cardone recordó su lucha por mantenerse cerca de su hija Brenda Gandini, tras separarse de su padre: “Fue muy duro”

A partir de esta disposición de la Justicia es que durante cinco años Daniela Cardone debió viajar más de mil kilómetros para pasar tiempo de calidad con su hija. “Ella se crio en el sur, en Cipolletti y yo tenía que ir a verla. Después, ella empezó a venir solita y creo que me he gastado más plata en los permisos que en viajes sola. Hasta que en un momento mi mamá me dijo: ‘Basta. Ella ya va a ser grande y va a decidir con quién vivir. Y tu ex va a tener que esperar’. Porque ella me veía que yo iba y venía como una loca para verla”, recordó Cardone, sobre las palabras de consuelo que le daba su mamá en aquel momento.

“Esto duró toda la secundaria porque ella terminó el colegio en Cipolletti. Y le comían la cabeza todo el entorno del padre. ¡Ni a una prostituta le sacan el hijo! ¿Cómo puede ser? Esto ya pasó hace muchos años y lo pude ir superando con el tiempo, pero la Justicia no colabora con este tipo de cosas y las madres tienen que estar con sus hijos. ¡No pueden sacarle los hijos!“, exclamó con dolor por todo lo sucedido.

A los 18 años, por decisión propia, Brenda Gandini decidió irse con su madre a vivir a Buenos Aires y volvió a recomponer su relación, que con los años había sido difícil por la distancia y el poco tiempo que pasaban juntas.

Daniela Cardone recordó con dolor lo sufrido con su hija por la pérdida de su tenencia Foto: redes sociales

Fue entonces que Yanina Latorre intervino en su historia y en relación con el caso de Wanda Nara, quien pelea con Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, aseguró: “Pero en el caso de Wanda, lo de ella es un capricho”. A lo que Cardone argumentó: “Depende obviamente cada caso en particular”.