Tras la batalla judicial, Camila Homs reveló si verá jugar a Rodrigo De Paul en el Mundial de Qatar

Tras más de diez años juntos, dos hijos en común y una más que larga historia compartida, Camila Homs y Rodrigo De Paul decidieron seguir caminos separados. Pero el final de su relación no se dio en buenos términos, sino que ocurrió en medio de rumores de infidelidad y culminó en una batalla legal que casi termina con el deportista fuera del Mundial. Con las aguas más calmadas -al menos un poco-, la modelo reveló si, finalmente, viajará a ver el evento deportivo en donde su exmarido jugará con la Selección Argentina.

Rodrigo De Paul y Camila Homs estuvieron doce años juntos (Foto: Instagram @camihoms)

El Mundial es uno de los eventos deportivos más esperados a nivel internacional y, en el caso de la Argentina, las expectativas no podrían estar más altas. Son millones de hinchas los que sueñan con ver a Lionel Messi levantar la Copa en el que podría ser su último Mundial y, por ende, se espera el mejor desempeño de todos los integrantes de la Selección. Sin embargo, meses antes de la ansiada fecha estalló un escándalo que, sin que los fanáticos supieran, podía llegar a afectar al equipo: la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs.

Más de una década atrás, cuando de Paul era un adolescente de 17 años que jugaba en Racing, conoció a Camila Homs quien, con apenas dos años menos, se convirtió en su fan número uno. Iba a verlo jugar, celebraba sus logros, lo consolaba cuando el resultado del partido no era el que esperaba y, entre goles, nació lentamente el amor.

Camila Homs y Rodrigo De Paul tuvieron a Francesa y a Bautista Instagram @camihoms

Un par de años después, en la carrera del deportista se abrió la puerta que tanto anhelaba: lo convocaron de un club extranjero y le ofrecieron instalarse en Valencia. Sin dudarlo, armó los bolsos y se fue, seguido por su pareja. Ubicados en Europa, formaron una familia y se consolidaron como uno de los romances más sólidos del mundo del deporte hasta que, en el 2021 y luego de ser padres por segunda vez, comenzaron los rumores de crisis que culminaron en su separación.

Meses más tarde, trascendió que De Paul estaba de novio con Tini Stoessel, lo que se confirmó a finales de abril del 2022. Aunque los datos que se compartieron como oficiales indican que empezaron a salir tras la separación, hay quienes aseguran que el mediocampista se vinculó con la cantante cuando todavía estaba con Homs.

Mientras que en los medios corrían versiones entrecruzadas y muchas especulaciones, la modelo se instaló con sus dos hijos -Francesa y Bautista- en un departamento en Puerto Madero y De Paul continuó instalado en el viejo continente. Y, a pesar de que se creía que la separación avanzaría en buenos términos, la aparente paz se terminó cuando empezaron las mediaciones por los bienes.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, enamorados Instagram

Al no poder llegar a un acuerdo con respecto a la compensación y a la plata que De Paul debía darle a su expareja, pasaron directo a juicio, lo que puso en alerta a todos los interesados por el deporte. ¿Qué pasaría con la participación del futbolista en el Mundial después de tanto escándalo?

Finalmente, se confirmó que estará firme en la cancha junto al resto de los jugadores de la Selección y, pasada esa calma, surgió otra duda, quizás más inspirada por el morbo que por la preocupación: ¿Camila Homs irá a ver el Mundial? Así le preguntaron desde la revista Pronto, a lo que ella contestó de manera ambigua.

“No sé todavía, no lo sé. Pero seguramente vaya acompañada”, dijo, en referencia a su nueva relación. Y finalizó: “Estoy enamorada, muy bien. Estoy acompañada y me gusta estar en pareja, así que estoy disfrutando. No soy chica soltera”.