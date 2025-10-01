David Lebón quebró en llanto tras ser sorprendido en la presentación de su libro

Se sabe que la música mueve emociones, acompaña a la gente y genera momentos únicos. Esta vez, en la presentación de su libro de memorias La magia de estar aquí, David Lebón protagonizó un emotivo ida y vuelta con una joven fanática que le confesó lo que significa su obra artística para ella. “Cuando estoy triste siempre escucho tus canciones”, le dijo y el guitarrista no pudo evitar la emoción, por lo que rompió en llanto.

El tierno cruce sucedió en la librería El Ateneo, donde el músico leyenda del rock nacional presentó su nuevo libro. En un momento, dejaron que el público pueda decirle unas palabras al artista y fue allí que una chica le contó la importancia que tienen sus creaciones en su vida y emocionó a todos los presentes.

Lebón y la chica se fundieron en un tierno abrazo

“Quería decir que muchas gracias por tu música porque me cambió mucho y me ayudó mucho con momentos malos que tuve. Fue un gran cambio para mí tu música y cuando estoy triste siempre escucho tus canciones, tus discos, veo entrevistas tuyas porque me hace muy feliz”, aseguró la joven entre lágrimas, visiblemente emocionada por estar frente a su ídolo.

“¿Vos no serás mi hija?“, bromeó el músico para distender y se fundió en un abrazo con la fanática. A pesar del chiste, Lebón no pudo evitar derramar unas lágrimas al escuchar las sentidas palabras que le dedicó la joven.

El ex Serú Girán presentó el libro con sus memorias de editorial Planeta (Foto: Planeta)

David Lebón se destacó como guitarrista, cantante y multiinstrumentista y se transformó en una leyenda del rock nacional. Integró bandas como Pappo’s Blues, Pescado Rabioso y Serú Girán, entre otras, y desarrolló una exitosa carrera solista desde 1982. Es considerado uno de los mejores guitarristas del rock local y compuso temas junto a grandes de la música como Charly García y Luis Alberto Spinetta. Es esta extensa carrera, llena de historias nunca contadas, la que convoca a los lectores en este nuevo libro que presentó titulado La magia de estar aquí, donde narra su trayectoria artística y personal con una mirada reflexiva

“Si hay un músico entre los pioneros del rock argentino que puede mirar atrás sin ira, y más aún con lucidez, gratitud y gracia, ese es David Lebón. Fue, digámoslo, un ‘pionero precoz’ que de muy chico tocó con todos: con Pappo en Pappo’s Blues, con Spinetta en Pescado Rabioso o como invitado de Sui Generis. Pero, además, su historia previa es extraordinaria (creció e hizo los primeros palotes rockeros en Estados Unidos, con una madre que supo ser espía), y la posterior a esa agitada década del 70 es directamente mítica: socio fundamental de Charly García en Serú Girán y dueño de una sólida carrera solista en constante movimiento. En este libro repasa con adorable candidez y gran sinceridad esa vida, esa magia de estar aquí“, escribió la editorial Planeta para presentar el libro del músico.

En la última edición del Quilmes Rock, en abril de este año, junto a Pedro Aznar hicieron un homenaje a Serú Girán e interpretaron 12 canciones del legendario grupo, incluyendo clásicos y algunas canciones menos conocidas de la discografía.