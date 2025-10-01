Marcelo Tinelli confirmó su reconciliación con Milett y admitió que su anuncio fue por “un impulso”

En las últimas horas, Marcelo Tinelli anunció su reconciliación con Milett Figueroa. La noticia causó sorpresa en el medio, ya que hace una semana el conductor mencionó que se había separado de la modelo peruana tras dos años de relación.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzarón su relación en 2023 (Foto: Redes Sociales)

Luego de que el empresario hablara el lunes con Ángel de Brito y le comentara que estaba angustiado por la situación y que los motivos detrás de la decisión que los llevó a tomar caminos separados eran varios y prefería mantenerlos en privado, ahora dialogó con Puro Show (eltrece) y aseguró que con su novia está todo bien.

“¿Y con Milett, qué onda? Porque dijiste, no sé si arrepentido, pero que te habías confundido un poco en el descargo”, indagó el periodista, a lo que él respondió: “Lo que dije ayer, fue un impulso mío con base en decir algo, por lo laboral terminé diciendo algo que no tenía que ver con lo personal... Entonces aceptar eso no está mal”.

Marcelo Tinelli contó que se reconcilió con Milett Figueroa (Foto: Captura TV)

En ese sentido, el cronista mencionó que durante la velada de los Premios Martín Fierro a la TV, la actriz peruana comentó que nuevamente “estaban hablando”. “Nosotros seguimos en pareja y estamos bien. Yo me siento muy bien y ella también”, expresó.

Asimismo, el conductor del ciclo de streaming Estamos de paso (Carnaval Stream) hizo una autocrítica. “Obvio que yo expuse una situación que era más laboral y me parece que era algo que no tendría que haberlo hecho y pasó. Puede pasar”, señaló.

Visiblemente molesto, le respondió a quienes dicen que la relación que tiene con Milett es por interés. “Desde que nosotros estamos juntos siempre hemos hecho todo, según otro, por interés, siempre... Por el reality, por el programa o por el Cantando. Uno siempre está interesado en otro por la pantalla, o porque le daba los besos en pantalla por tal cosa, que ella me humillaba a mí, que yo a ella. Todos los comentarios siempre han sido así, o de interés o de humillación”, remarcó.

Ante la pregunta de si le molestó que dudaran que la relación era veraz, dijo: “No, ¿por qué me va a molestar? Lo vienen diciendo hace 200 años. La duda alberga en quién lo dice“.

Cómo fue el anuncio que hizo Marcelo Tinelli sobre su separación

El miércoles 24 de septiembre, Tinelli aprovechó los últimos minutos de su programa para enviar un emotivo mensaje. “Antes de cerrar, solamente quiero decirles… mandarle un beso a Milett. La verdad es que hoy quiero comunicarles que nos hemos separado”, expresó el conductor del Bailando (América TV). La reacción en el estudio fue inmediata: “No me lo esperaba”. Marcelo respondió con tranquilidad: “Sí. Yo estoy bien. Le mando un beso a ella, que está muy bien. Pero hemos llegado al final de una relación hermosa, que la verdad duró dos años”.

Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa

Además, explicó por qué eligió contarlo en ese contexto: “Lo quería hacer público acá, que este es mi programa. El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, sino que se va a poner en otro lugar. Y creo que ella a mí también. Hemos llegado al final de un ciclo muy pero muy lindo. La quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos”.

También se dirigió a sus compañeros, quienes en los últimos días le habían sugerido invitar a Milett al estudio. “Se los quería decir a ustedes porque justamente ayer me estaban preguntando y quería aclararlo. Obviamente, algún día puede venir”, señaló.