La China Suárez mostró desde adentro cómo vivió el partido de Galatasaray y un detalle en su camiseta llamó la atención

Este miércoles, por la segunda fecha de la Champions League, Galatasaray dio la sorpresa al vencer por 1-0 al Liverpool, vigente campeón de la Premier League. El tanto de Víctor Osimhen en el primer tiempo le puso cifras definitivas a un encuentro que encaminó al club turco. Ante semejante expectativa por el duelo entre los dos equipos, María Eugenia ‘la China’ Suárez acompañó a Mauro Icardi en la tribuna y dejó tela para cortar con una publicación en sus redes sociales.

Con un posteo decorado con dos emojis de corazón amarillo y rojo -los colores del Galatasaray- Suárez hizo un recorrido del estadio y mostró su look para alentar a Icardi, quien ingresó en el complemento del partido.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la publicación fueron la cantidad de brillos en la camiseta que tenía puesta la actriz. Tanto en el escudo, como en la bandera turca y en el número ‘9′ de Icardi, la artista argentina se paseó por diferentes partes del estadio con esta indumentaria especial.

La portada de la publicación mostró un primer plano de la ex Casi Ángeles, quien se animó a subir un video para mostrar su maquillaje ante las cámaras. Ya en su ubicación preferencial del estadio, mostró parte del menú con el que fue agasajada: una porción de pizza, pochoclos y nachos.

Por último, en una instantánea grupal, Suárez posó para las cámaras con Rufina, su hija mayor, Enrique Confalonieri, el terapeuta físico de Mauro Icardi, Marcelo Callelo y Luli Di Pace, amigos del goleador, que viajaron a Turquía para estar con él.

Dicho posteo se viralizó rápidamente en las redes sociales y acaparó la atención de los usuarios que le dejaron un mensaje a la mediática. “Todo bien, ¿pero quién come pochoclos con pizza?“; ”Yo también quiero remera con brillitos" y “Hermosa, chinita, como siempre”, fueron las menciones más destacadas.

Galatasaray hizo valer su localía para imponer condiciones y ganarle al Liverpool, uno de los grandes candidatos a quedarse con la Champions League. En Turquía, en el estadio RAMS Park, el local ganó por 1-0 con gol de Víctor Osimhen en la primera etapa.

Desde los 16 minutos, el club turco, gracias al penal convertido por Osimhen, se puso en ventaja y cuidó el resultado pese a la avanzada de la escuadra inglesa que, de acuerdo a su jerarquía, impuso las condiciones hasta el final del partido.

A los 25 minutos del segundo tiempo, el director técnico Okan Buruk mandó a la cancha a Mauro Icardi en reemplazo del goleador Osimhen, quien estuvo más abocado al sacrificio para contener la avanzada rival.

De esta manera, Galatasaray sumó un triunfo resonante en la segunda jornada de la Champions League y se recuperó de la goleada del inicio ante el Frankfurt por 5-1. Lo que sigue en este torneo será el encuentro ante el Bodø/Glimt, equipo que igualó contra Tottenham y es una de las revelaciones del certamen.