La determinante decisión de Meryl Streep y Anne Hathaway durante el rodaje de El diablo viste a la moda 2: “Sorprendió”

Falta solo un mes para el estreno de una de las películas más esperadas, no solo del año, sino de las últimas dos décadas: El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2). La producción llega a los cines el 30 de abril de 2026 y marcará el regreso de la despiadada Miranda Priestly (Meryl Streep) y sus asistentes Andy Sachs (Anne Hathaway) y Emily Charlton (Emily Blunt). No obstante, ahora se conoció que, consciente tanto del tiempo como del impacto de la película, Hathaway tomó una fuerte postura respecto a lo que quería mostrar en la pantalla. Hizo un explícito pedido a la producción sobre las modelos que iban a participar del rodaje y Streep salió a apoyarla.

La industria de la moda es el tema central de la película. Pero, no solo las prendas de alta costura y los lujosos looks, sino también todo lo que requiere formar parte de ese mundo, desde las exigencias hasta las presiones estéticas. Teniendo en cuenta que el estreno fue hace 20 años, en una época y un contexto diferente, el elenco decidió tener voz en cómo iban a representar a las modelos en esta nueva producción.

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt en El diablo viste a la moda de 2006

En septiembre de 2025, el elenco participó del desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán, donde hubo un encuentro entre Meryl Streep y Anna Wintour, la persona que inspiró el personaje de Miranda Priestly. No fueron solo espectadores, sino que los desfiles reales fueron incluidos en el rodaje.

Fue la primera vez que Streep participaba de un evento como ese y, recientemente, en una entrevista con Harper’s Bazaar, dio su veredicto e hizo una observación. “Me sorprendió lo guapas y jóvenes que eran las modelos —todas me parecían jóvenes—, pero también lo alarmantemente delgadas que estaban… Pensé que todo eso se había solucionado hacía años. Annie también lo notó“, advirtió.

A partir de esto, contó que Hathaway tomó una determinante decisión: “Fue directamente a hablar con los productores al respecto, consiguiendo que le prometieran que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estarían tan esqueléticas. ¡Es una mujer admirable!”.

El diablo viste a la moda 2 llega a cines argentinos el 30 de abril (Fuente: Instagram/@20thcenturystudios)

Por otro lado, la protagonista de Mamma Mia reflexionó sobre la expectativa alrededor de la secuela y la doble cara del apoyo de los fans: por un lado, fueron el motor para que la producción se convierta en una realidad, pero, por el otro, interfirieron en el rodaje.

“Aunque éramos conscientes del impacto de la primera película hace dos décadas, creo que ninguno de nosotros estaba preparado para la avalancha de buena voluntad y ávida atención que nos envolvió“, admitió. Contó que durante el rodaje los fanáticos llegaban en colectivo para verlos. Sumada a la presencia de los paparazzis, necesitaron intervención policial para controlar a la multitud. ”¡No paraban de interponerse delante de la cámara y del plano, y tuvieron un altercado con el equipo! Annie mantuvo la calma, pero yo estaba muy nerviosa“, expresó.

El diablo viste a la moda 2 - Tráiler oficial

La producción de Disney y 20th Century Fox llega a los cines el 30 de abril. Meryl Streep, Anne Hathaway, Andy Sachs, Emily Blunt, Stanley Tucci y Tracie Thoms retoman sus papeles y además habrá incorporaciones: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, Justin Teroux, Helen J. Shen, BJ Novak y Conrad Ricamora. En cuanto al equipo creativo, el director David Frankel retoma su puesto, al igual que la productora Wendy Finerman y la guionista Aline Brosh McKenna.