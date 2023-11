escuchar

Este domingo, en una nueva edición de Got Talent Argentina por Telefe, el ilusionista Willy Magia dejó estupefacto al jurado integrado por Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos en un truco que incluyó las figuritas del Mundial. Al comenzar el programa, el mago cordobés se hizo presente e hizo una introducción donde explicó que él “cumple deseos populares” e incluyó al fútbol, el deporte que mueve pasiones en Argentina.

Para empezar con su show, Willy Magia explicó, en un cuaderno, que una pelota de fútbol toca las fibras íntimas de los fanáticos y eso lo llevó a conectar con la Copa del Mundo, un trofeo preciado por los deportistas que se preparan para una competencia que se realiza cada cuatro años en diferentes sedes.

“Hay 43 millones de personas en el país, pero solamente 72 saben lo que es ser campeón del mundo”, contó Willy, quien bajó los escalones y quedó cara a cara con los integrantes del jurado para confesarle que era fanático de las figuritas del Mundial y, por ende, tenía las pegatinas de cada deportista que obtuvo las ediciones del 1978, 1986 y 2022.

Desde Mario Kempes, Diego Maradona, Lionel Messi hasta Emiliano “Dibu” Martínez, el mago mostró estos elementos que serían claves para el desarrollo final del truco. Al dividir las 72 entre los cuatro jurados, se empezaron a descartar algunas de ellas hasta el momento en el que Emir debió seleccionar una de ellas al azar.

Tras volver al escenario, con la mirada atenta del público que se mostraba intrigado en lo que iba a suceder, el cordobés procedió a mostrar un cofre vacío donde, posteriormente, iba a aparecer el trofeo, con la salvedad que ninguna de las personas que estaba ahí podía levantarla. “Solamente puede hacerlo un jugador campeón del mundo”, especificó el artista, quien llamó a Lizy Tagliani y a Emir para que prueben la veracidad del truco al no poder despegar la Copa de la plataforma.

En la parte final de esta exposición, se conoció que Emir, quien es de nacionalidad uruguaya, escogió al azar la figurita de Ubaldo Matildo Fillol, uno de los arqueros más importantes de la historia del fútbol argentino que grito campeón en el Mundial de 1978.

Ubaldo Fillol levantó la Copa del Mundo ante la mirada atónita de los presentes

A partir de ese momento, Willy Magia presentó un cubículo, del cual se bajó una cortina, y con algunos movimientos de luces que sirvieron de foco para distraer, empezó a gestar lo que sería la aparición del propio Fillol en el estudio, lo que dejó boquiabiertos a los jurados. Con el buzo verde de arquero, el “Pato” se acercó a la Copa del Mundo y la levantó para un aplauso generalizado.

“Nunca me había emocionado tanto con un espectáculo de magia, encontraste esta forma de trascender a un lugar donde la magia no suele llegar, a las emociones y al llanto no sabía que se podía lograr”, deslizó Abel Pintos, quien aún en shock no podía creer el desenlace de un truco que emocionó a todos y permitió rememorar una de las páginas más gloriosas del deporte argentino.