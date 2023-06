De la incredulidad al llanto: así se enteró en vivo la mamá de L-Gante de la excarcelación del músico

escuchar

Hace varias semanas que el músico Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, quedó detenido en la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes acusado de privación ilegítima de la libertad. Afuera de la comisaría, su madre Claudia y un grupo de amigos, acamparon desde hace 21 días reclamando la excarcelación del cantante que, finalmente, llegó este martes, aunque con algunas condiciones.

L-Gante está acusado de haber obligado a un joven a subir a su auto a punta de pistola y, luego, llevarlo contra su voluntad a recorrer General Rodríguez. El hecho habría ocurrido a la salida de un boliche, en la mencionada localidad, durante el mes de mayo.

De la incredulidad al llanto: así se enteró en vivo la mamá de L-Gante de la excarcelación

El músico fue detenido en su casa en el country de Moreno el 6 de junio pasado y las acusaciones que pesan sobre él son las de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia ilegítima de armas de fuego.

Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, afuera de la DDI de Quilmes Fabián Marelli

Su madre, Claudia Valenzuela, tomó notoriedad mediática en las últimas semanas porque fue la cara visible de la protesta de familiares y amigos, quienes pidieron por la excarcelación del músico a lo largo de estos 21 días.

Este martes por la tarde, en A la Tarde (América) mostraron el momento en el que el abogado Juan Carlo Merlo llama a la madre del cantante y se entera en vivo de que su hijo volvería a la libertad.

“Claudia se va a enterar a través nuestro. La información exclusiva de A la Tarde es que Elián Valenzuela va a salir de la DDI de Quilmes. Le acaban de dar la excarcelación a Elián Valenzuela, a L-Gante. Por algo era el optimismo de Claudia, algún indicio le había dado el doctor Juan Pablo Merlo”, introdujo el panelista Diego Esteves.

Sin embargo, la mujer emocionada acotó: “Esperá que me llame el abogado, todavía no me llamó”. Tras unos segundos de espera recibió un mensaje de WhatsApp que decía “nos dieron la excarcelación” y a continuación el abogado Merlo la llamó, lo que generó un cambio en el semblante de la entrevistada.

“Claudia Valenzuela, muy firme, muy segura y convencida de que todo esto iba a ocurrir de un momento al otro... Y ocurrió en vivo”, manifestó Karina Mazzocco mientras la mujer hablaba y sonreía por teléfono.

Inmediatamente, la mamá de L-Gante se dio vuelta y se dirigió a su grupo de acompañantes. “¡Chicos, tenemos la excarcelación!”, gritó con una mano arriba para el aplauso de todos.

Por último, la conductora del programa le consultó qué sentía al recibir esa noticia y Claudia no pudo contener las lágrimas. “Siento emoción. ¿Querían que llore? Ahora lloro. Todo llega, pero hay que seguir trabajando. Ustedes van a tener muchas cosas. Esto sigue. Gracias Karina y gracias a todos”, manifestó.

Cabe señalar que el juez de Garantías del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, dispuso que Elián Valenzuela deberá depositar una caución de $20 millones, se le fijó la prohibición de acercarse al vecino que lo denunció y una vez que esté libre tendrá que presentarse una vez por mes en el juzgado

