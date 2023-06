El abogado de L-Gante habló de su salud y reveló el pedido que le hizo desde la cárcel

escuchar

Luego de que la Justicia decidiera rechazar el pedido de excarcelación de L-Gante, su abogado, Alejandro Cipolla, habló sobre cómo se encuentra el cantante. En una entrevista televisiva, reveló cómo está su salud, el pedido que hizo para componer música durante su detención y contó cómo fue el recibimiento de otros reclusos.

La investigación judicial por los delitos de amenazas simples, privación ilegal de libertad, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y tenencia simple de estupefacientes que enfrenta Elián Valenzuela continúan adelante. Mientras se lleva a cabo el proceso, se resolvió la detención del referente del RKT.

Recluido en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, poco se sabe sobre el día a día de L-Gante. Mientras permanece allí, se realizaron acampes para pedir su libertad. En paralelo, su abogado solicitó que sea liberado.

Sin embargo, el juez de Garantías N°2 de Moreno, Gabriel Castro, resolvió denegar el pedido de excarcelación del cantante, que fue detenido el 6 de junio y desde ese día permanece en un calabozo del mencionado establecimiento.

Alejandro Cipolla habló sobre la salud de L-Gante y reveló el pedido que le hizo desde la cárcel

En ese contexto, Alejandro Cipolla charló con A24. Luego de reafirmar que él sigue siendo el abogado de L-Gante, en medio de rumores que afirmaban lo contrario, fue consultado por la salud y el estado de ánimo de su defendido.

“Él está creando música ahora. Creo que más que nunca”, afirmó en el comienzo de este fragmento de la charla. En esa misma línea, relató que el propio cantante solicitó que le hagan llegar elementos para poder componer nuevas canciones: “Pidió que le mandaran un parlante y pistas de RKT”. En esa misma línea, agregó que efectivamente se lo hicieron llegar con un dispositivo USB que contiene las pistas y que también le dieron un cuaderno y birome para escribir.

A continuación, se refirió a los beneficios que tiene esto para su estado mental y dio información sobre su salud física. “Con eso se distrae. Creo que está comiendo más que nunca”, detalló durante la entrevista con el mencionado medio.

Luego, fue consultado por el vínculo del cantante con otros detenidos de la DDI de Quilmes. Sobre este tema, no se refirió a ninguna interacción en particular, pero sí dejó en claro que la presencia de su defendido no pasa desapercibida en el establecimiento: “Todo el mundo sabe que está L-Gante ahí. Si no lo saben por motu proprio, lo saben cuando sus abogados llegan y se los comentan”.

Amigos de L-Gante se manifestaron en distintas ocasiones para pedir por su libertad Fabián Marelli

Sobre el final del diálogo, el letrado explicó que su defendido no se cruza con otros presos porque está alojado en una celda individual, pero que sí tiene la posibilidad de conversar con otros gracias a una forma de comunicarse que suele usarse en estas situaciones. “Pueden hablar. Lo que se hace normalmente en este tipo de establecimientos es que se ponen a los gritos y hablan de celda a celda”, describió.

Por último, admitió que no tiene la certeza de que efectivamente alguien le haya gritado dentro del lugar, pero aseguró que no le sorprendería por la popularidad del cantante: “Es L-Gante. Cualquier preso que está ahí debe querer hablar con él”.

LA NACION