De La odisea al Diablo viste a la moda 2: las seis películas que Anne Hathaway estrena en cines este 2026

Anne Hathaway es la actriz del momento, más allá del estreno del Diablo viste a la moda 2 en mayo, otras cinco películas llevarán su nombre en la cartelera del cine este 2026. La estadounidense se convirtió en la persona con más largometrajes que presentar en un año y para ella significó un desafío laboral e interpretativo como nunca antes. Pasó del drama, a la comedia y la ciencia ficción con cada libreto.

Todas las películas que se estrenan este 2026 con Anne Hathaway (Fuente; Instagram/annehathaway)

Con estrenos sucesivos de casi un mes de diferencia, la estrella de Hollywood se prepara para caminar más de una vez por la alfombra roja en los avant premiere. La mayoría del público tiene la expectativa y el ojo puesto en su papel de Andrea Sachs en la segunda entrega del Diablo viste a la moda, pero la generación que engloba a los menores a 30 años y mayores de 20 también esperan con ansias la secuela del Diario de una princesa 3. Por ese motivo, a continuación conocé la lista completa de lanzamientos para no perderte ninguno.

Anne Hathaway se prepara para un 2026 frenético en cuanto a estrenos en las salas de cines, con seis títulos (Fuente: Instagram/@annehathaway)

1. Mother Mary

El 17 de abril las salas de cine proyectarán este drama que tiene como protagonista a Hathaway en la piel de Mother Mary, una cantante pop famosa que debe luchar con las heridas y fantasmas del pasado mientras intenta renovar su estilo de música para adaptarlo a las generaciones más actuales. En el medio aparecerá su antigua mejor amiga y diseñadora, Sam Anselm (interpretada por Michaela Coel), quien tensiona el vínculo entre ambas.

Trailer Mother Mary

Este drama combina aspectos psicológicos con elementos musicales e invita a la reflexión constante sobre la relación de amistad entre dos personas. Dirigida por David Lowery, el elenco además está conformado por: Hunter Schafer, FKA twigs, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Isaura Barbé-Brown y Sian Clifford.

2. El diablo viste a la moda 2

El 1 de mayo no solo se celebra el Día del Trabajador mundialmente, sino que además llega la segunda parte de esta película que fue taquillera en 2006 y que mantiene en vilo a sus fans. Con Anne Hathaway y Meryl Streep a la cabeza, la revista Runway vuelve a cobrar vida y un nuevo aspecto de la redacción une a estas dos mujeres que intentarán salvarla a cualquier costo.

El diablo viste a la moda 2 - Tráiler oficial

El anuncio de una continuidad provocó hace dos años la ilusión de aquellos que una década atrás quedaron maravillados por el mundo de la moda y los entretelones. Junto a las dos protagonistas, el elenco también cuenta con dos de sus principales actores: Emily Blunt y Stanley Tucci. En esta edición también se incorpora Kenneth Branagh entre otros.

3. La odisea

Este film adaptado de Christopher Nolan representa un nuevo desafío en su carrera y se podrá ver en los cines a partir del 17 de julio. Dicho proyecto se volvió una de las metas añoradas del director después de Oppenheimer. Con un presupuesto de más de 250 millones de dólares, espera convertirse en un éxito de taquilla.

Trailer La Odisea

La Odisea rescata el regreso de Homero a Ítaca tras la Guerra de Troya. Es una recreación de la literatura mitológica griega y universal con versiones anteriores, solo que la de Nolan cuenta con más dinero y mejor tecnología. Además se rodó en Grecia, Italia, Marruecos, Escocia e Islandia.

En esta entrega Anne Hathaway encarna a Penélope, quien espera a Homero, interpretado por Matt Damon. El elenco incluye también a Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

4. Flowervale Street

El 14 de agosto llega a las salas de cines este largometraje de ciencia ficción con Anne Hathaway en un papel poco visto hasta entonces. Marca una lejanía con las producciones de Hollywood grandiosas y se enfoca en una historia extravagante y delirante, donde el escritor y director, David Robert Mitchell, jugó con un escenario hipotético para imaginar cómo se desenvolvería el ser humano allí.

Flowervale Street llega el 14 de agosto a los cines (Fuente: Warner Bros)

Cuando una tormenta arrasa con un barrio suburbano, los vecinos se dan cuenta que volvieron a una edad prehistórica, sitio en donde aparecen animales extintos y criaturas ficcionales. Allí deberán luchar por su propia supervivencia. Está ambientada en la década de los 80 y Hathaway interpreta a una madre de familia sobreprotectora que intenta mantener a salvo a sus hijos y esposo.

5. Verity

Esta adaptación de la novela homónima de Colleen Hoover desembarca en los cines el 2 de octubre. Aquí nuevamente Anne Hathaway vuelve a interpretar una historia no fantasiosa bajo el personaje de Verity Crawford, una escritora reconocida, pero que en la vida privada esconde un secreto preocupante.

Verity se estrena el 2 de octubre en los cines (Fuente: Newtech)

El thriller psicológico juega constantemente entre la moral, la verdad y la manipulación. Dirigido por Michael Showalter, tiene un elenco conformado por Dakota Johnson, como Lowen Ashleigh y Josh Hartnett, como Jeremy Crawford.

6. Diario de una princesa

La tercera entrega de esta franquicia de Disney y con la que su primera película llevó al estrellato en el mundo infantil a Anne Hathaway, todavía no tiene fecha de estreno, pero se estipula que sea en los últimos meses del 2026.

Anne Hathaway confirmó en 2024 que se rodaría Diario de una princesa 3 IMDb

Mia Thermopolis, la joven que hace 20 años descubría por accidente que era heredera al trono de Genovia, ahora cerrará el círculo de esta historia como reina, con nuevos desafíos para preservar la estabilidad de la corona y la búsqueda de un sucesor. Disney todavía no especificó si existirán sobresaltos, pero sí informaron que su directora, Adele Lim (diferente a las otras dos películas) prometió ser fiel al hilo conector inicial, con el propósito de aspirar al encanto de la generación que hoy ronda los 30 años y vio en su infancia la primera de Diario de una princesa.