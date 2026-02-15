Evangelina Anderson mostró su plan romántico para San Valentín y reveló con quién pasó la noche del 14 de febrero

Evangelina Anderson se mostró despreocupada y libre en el contexto de San Valentín. Durante la noche del 14 de febrero subió a las historias de Instagram un video y fotos de cómo pasó esta fecha romántica y con quién. Para sorpresa de sus seguidores, la modelo les tendió una trampa y despejó rumores de estar de novia.

Lejos de confirmar una relación con alguien, Anderson celebró el día de los enamorados con su equipo de trabajo. De este modo aprovechó para realizar una sesión de fotos bajo las estrellas. Como escenario usó un jacuzzi desde donde empezó con una incógnita sobre su acompañante y que segundos después reveló que se trataba de los fotógrafos, maquilladores e iluminadores.

Así pasó el 14 de febrero Eva Anderson

“Hoy 14 de febrero, son las 22.00 y miren la sorpresa que me prepararon, muy romántica. Estoy muy contenta de compartirlo con ustedes quien es mi compañía hoy”, comenzó Anderson y acto seguido grabó al equipo completo. “Saluden”, indicó entre risas.

La copa de champagne y la sensualidad de la modelo no faltaron. Para la ocasión lució un traje de baño enterizo blanco y el pelo recogido. Además añadieron velas encendidas para hacer más romántica la escena. “A falta de amor, se trabaja”, escribió Anderson en una historia, a la vez que enseñó las herramientas de trabajo y el jardín que se ambientó para la sesión de fotos.

Evangelina Anderson muestra el detrás de escena de la sesión de fotos

Cabe remarcar que Evangelina Anderson atraviesa uno de sus mejores momentos, después de separarse de Martín Demichelis (padre de sus tres hijos: Bastian, Lola y Ema). En agosto del 2025 y tras los rumores sobre un vínculo con Ian Lucas, con quien comparte el estudio de MasterChef Celebrity (Telefe), también se la vinculó con Maxi Kilates, pero la modelo dejó en claro que, por ahora, solo disfruta de su flamante soltería.